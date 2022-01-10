https://ria.ru/20220110/peregovory-1767223808.html
Переговоры с США по гарантиям безопасности были сложными, заявил Рябков
Переговоры с США по гарантиям безопасности были сложными, заявил Рябков - РИА Новости, 10.01.2022
Переговоры с США по гарантиям безопасности были сложными, заявил Рябков
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что переговоры РФ и США по гарантиям безопасности были сложными, глубокими и конкретными. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T19:33
2022-01-10T19:33
2022-01-10T19:54
сша
россия
в мире
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132834_0:40:3077:1771_1920x0_80_0_0_3ba3c78ab96c428d72f97c4e019f27c8.jpg
ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что переговоры РФ и США по гарантиям безопасности были сложными, глубокими и конкретными.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220110/shagi-1767226093.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132834_0:0:2629:1972_1920x0_80_0_0_bda271a96a413f00a4212603013dcfc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
19:33 10.01.2022 (обновлено: 19:54 10.01.2022)
Переговоры с США по гарантиям безопасности были сложными, заявил Рябков
Рябков: переговоры России и США по гарантиям безопасности были сложными и конкретными
ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что переговоры РФ и США по гарантиям безопасности были сложными, глубокими и конкретными.
"Сегодня вечером и сегодня в течении полного рабочего дня в Женеве прошли переговоры по российской инициативе по гарантиям безопасности. Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным, без попыток что-то приукрасить, обойти какие-то острые углы", - сказал он в ходе брифинга по итогам встречи.
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.