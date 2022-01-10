https://ria.ru/20220110/peregovory-1767216118.html

Россия и США завершили переговоры в Женеве

Россия и США завершили переговоры в Женеве - РИА Новости, 10.01.2022

Россия и США завершили переговоры в Женеве

Российско-американская встреча по стратегической стабильности закончилась в Женеве, сообщили РИА Новости в постпредстве США при местном отделении ООН. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T18:46

2022-01-10T18:46

2022-01-10T21:26

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российско-американская встреча по стратегической стабильности закончилась в Женеве, сообщили РИА Новости в постпредстве США при местном отделении ООН."Переговоры завершились минут десять назад", — подтвердил пресс-секретарь миссии Джозеф Крузич.Встреча продолжалась примерно 7,5 часа. Она проходила за закрытыми дверями, стороны прерывались только на короткий ланч.Российскую делегацию возглавили замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Американской руководит заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.Накануне прошла предварительная встреча в формате рабочего ужина. По ее итогам Рябков заявил, что разговор был сложным, но деловым. Дипломат подчеркнул, что Москва готова выслушать позицию США, но конструктивный диалог возможен только в контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины и Грузии в НАТО.Поводом для переговоров послужил проект договора о гарантиях безопасности, который Москва направила Вашингтону и его союзникам в декабре. В частности, документ включает положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений.США еще до начала консультаций заявляли, что некоторые предложения неприемлемы. В Москве подчеркивали, что проект не носит ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, Россия не пойдет. Рябков при этом не исключил, что диалог с США ограничится одной встречей и смысла продолжать его не будет, но это грозит новым витком конфронтации.Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин 30 декабря провели 50-минутную телефонную беседу. Хозяин Белого дома четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но предупредил о возможных санкциях. В свою очередь, Путин заметил, что в таком случае может последовать полный разрыв отношений.Российский лидер неоднократно подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток, размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.Переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа: через два дня после встречи в Женеве, 12 января, в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день — консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://ria.ru/20220110/mid-1767181428.html

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