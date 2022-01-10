10:40 10.01.2022 (обновлено: 11:46 10.01.2022)
В Женеве стартовали переговоры России и США по гарантиям безопасности
Делегации России и США начали в Женеве переговоры по гарантиям безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
ЖЕНЕВА, 10 янв — РИА Новости. В Женеве начались российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит в закрытом формате на территории американского постпредства при отделении ООН. Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
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Накануне стороны провели предварительные переговоры в формате рабочего ужина. По словам Рябкова, разговор был сложным, но деловым.
Ожидается, что центральным вопросом станет проект договора, который Россия направила США и их союзникам в середине декабря. В частности, в него включены положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений.
США еще до начала консультаций заявляли, что некоторые российские предложения для них неприемлемы. В Москве подчеркивали, что проект не носит ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, Россия не пойдет. Рябков при этом не исключил, что диалог с США ограничится одной встречей и смысла продолжать его не будет, но это грозит новым витком конфронтации.
Переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа: через два дня после встречи в Женеве, 12 января, в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день — консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.