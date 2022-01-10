https://ria.ru/20220110/peregovory-1767114760.html

Швейцарская газета объяснила отсутствие ЕС на переговорах по безопасности

Швейцарская газета объяснила отсутствие ЕС на переговорах по безопасности - РИА Новости, 10.01.2022

Швейцарская газета объяснила отсутствие ЕС на переговорах по безопасности

Отсутствие представителей Евросоюза на женевских переговорах между Россией и США означает, что европейская сторона не представляет собой переговорщика,... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T10:24

2022-01-10T10:24

2022-01-10T10:24

в мире

сша

вена

владимир путин

евросоюз

совет россия-нато

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Отсутствие представителей Евросоюза на женевских переговорах между Россией и США означает, что европейская сторона не представляет собой переговорщика, способного отстаивать свою позицию по Украине, пишет швейцарская газета Temps.Как говорится в материале издания, встреча в Женеве отражает "дипломатическую реальность", демонстрирующую истинный "расклад сил", который не изменится, несмотря на заверения администрации США не принимать никаких решений "за спиной европейцев"."(Президент РФ) Владимир Путин полагает, что только хозяин Белого дома может предоставить ему требуемые гарантии. В то же время американцы, которые в воскресенье (9 января) вновь предупредили Москву о риске конфронтации, подтверждают, что они рассматривают себя ключевыми гарантами безопасности на Старом континенте", - отмечается в редакционной колонке.Россия и США 9-10 января в Женеве проводят консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://ria.ru/20220110/peregovory-1767103547.html

сша

вена

россия

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в мире, сша, вена, владимир путин, евросоюз, совет россия-нато, россия