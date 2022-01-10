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Швейцарская газета объяснила отсутствие ЕС на переговорах по безопасности
Швейцарская газета объяснила отсутствие ЕС на переговорах по безопасности - РИА Новости, 10.01.2022
Швейцарская газета объяснила отсутствие ЕС на переговорах по безопасности
Отсутствие представителей Евросоюза на женевских переговорах между Россией и США означает, что европейская сторона не представляет собой переговорщика,... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T10:24
2022-01-10T10:24
в мире
сша
вена
владимир путин
евросоюз
совет россия-нато
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Отсутствие представителей Евросоюза на женевских переговорах между Россией и США означает, что европейская сторона не представляет собой переговорщика, способного отстаивать свою позицию по Украине, пишет швейцарская газета Temps.Как говорится в материале издания, встреча в Женеве отражает "дипломатическую реальность", демонстрирующую истинный "расклад сил", который не изменится, несмотря на заверения администрации США не принимать никаких решений "за спиной европейцев"."(Президент РФ) Владимир Путин полагает, что только хозяин Белого дома может предоставить ему требуемые гарантии. В то же время американцы, которые в воскресенье (9 января) вновь предупредили Москву о риске конфронтации, подтверждают, что они рассматривают себя ключевыми гарантами безопасности на Старом континенте", - отмечается в редакционной колонке.Россия и США 9-10 января в Женеве проводят консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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в мире, сша, вена, владимир путин, евросоюз, совет россия-нато, россия
10:24 10.01.2022
 
Швейцарская газета объяснила отсутствие ЕС на переговорах по безопасности

Газета Temps объяснила отсутствие ЕС на переговорах по безопасности его слабой позицией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАвтомобиль заезжает на территорию Постоянного Представительства Российской Федерации при Отделении ООН и других МО в Женеве
Автомобиль заезжает на территорию Постоянного Представительства Российской Федерации при Отделении ООН и других МО в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Отсутствие представителей Евросоюза на женевских переговорах между Россией и США означает, что европейская сторона не представляет собой переговорщика, способного отстаивать свою позицию по Украине, пишет швейцарская газета Temps.
Как говорится в материале издания, встреча в Женеве отражает "дипломатическую реальность", демонстрирующую истинный "расклад сил", который не изменится, несмотря на заверения администрации США не принимать никаких решений "за спиной европейцев".
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
"(Президент РФ) Владимир Путин полагает, что только хозяин Белого дома может предоставить ему требуемые гарантии. В то же время американцы, которые в воскресенье (9 января) вновь предупредили Москву о риске конфронтации, подтверждают, что они рассматривают себя ключевыми гарантами безопасности на Старом континенте", - отмечается в редакционной колонке.
Россия и США 9-10 января в Женеве проводят консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
09:03
В МИД призвали США и НАТО проявить гибкость на переговорах по безопасности
 
В миреСШАВенаВладимир ПутинЕвросоюзСовет Россия-НАТОРоссия
 
 
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