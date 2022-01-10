https://ria.ru/20220110/pamyatnik-1767185965.html

Старейшин привлекут к воспитанию солдата, пинавшего памятник на Кубани

Старейшин привлекут к воспитанию солдата, пинавшего памятник на Кубани - РИА Новости, 10.01.2022

Старейшин привлекут к воспитанию солдата, пинавшего памятник на Кубани

Призывник с Кавказа, "наградивший" пощечиной и пинками памятник воинам на Кубани, понесёт дисциплинарную и административную ответственность, также его поведение РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T15:54

2022-01-10T15:54

2022-01-10T16:10

происшествия

краснодарский край

южный военный округ

северный кавказ

вадим астафьев

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КРАСНОДАР, 10 янв – РИА Новости. Призывник с Кавказа, "наградивший" пощечиной и пинками памятник воинам на Кубани, понесёт дисциплинарную и административную ответственность, также его поведение командиры обсудят со старейшинами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО.В соцсетях появилась видеозапись, на которой молодой человек в военной форме подходит к памятнику двум воинам и далее даёт одной из скульптур пощечину, демонстрирует на обеих борцовские захваты и отпускает пинки ногами. Все это происходит под усмешки, предположительно, его сослуживцев, мельком появляющихся в кадре. В сообщениях поясняется, что инцидент имел место на территории одной из воинских частей под Горячим Ключом на Кубани. Впоследствии видео якобы было выложено в Instagram-аккаунт одного из военнослужащих и позднее удалено, однако до этого оно же успело разойтись в мессенджерах."Солдата накажут: привлекут и к дисциплинарной ответственности, и к административной. И привлекут старейшин и из Чечни, и из Дагестана, там же он не один был. Да (в районе Горячего Ключа… Я думаю, что встреча со старейшинами будет более эффективной, чем штрафы. Там из разных республик Северного Кавказа (военнослужащие, попавшие в кадр)", - рассказал РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

https://ria.ru/20210616/memorial-1737166506.html

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происшествия, краснодарский край, южный военный округ, северный кавказ, вадим астафьев