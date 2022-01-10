Пресс-служба оренбургского губернатора ответила на вопрос об его отставке
Пресс-служба оренбургского губернатора Паслера не располагает информацией об его отставке
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
УФА, 10 янв – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в полном объеме исполняет свои обязанности, сообщили РИА Новости в его пресс-службе, добавив, что не располагают никакой официально подтверждающей слухи об отставке главы региона информацией.
Ранее в региональном правительстве, комментируя появившуюся в СМИ информацию об отставке Паслера, РИА Новости сообщали, что у губернатора расписан плотный график работы. В конце года сам Паслер на пресс-конференции заявил, что не слышал о своей отставке, и посоветовал руководствоваться официальными документами. В понедельник ряд Telegram-каналов написали, что на его место претендует бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов.
"Никакой официально подтверждающей эти слухи информацией пресс-служба не располагает. Губернатором региона является Паслер Денис Владимирович, который в полном объёме исполняет свои обязанности, ведёт активную работу по всем направлениями жизни в регионе", - прокомментировали в пресс-службе главы Оренбургской области.
В ведомстве отметили, что 10 января Паслер провёл аппаратное совещание, главной темой которого было начало работы по всем проектам 2022 года, начало процедур по торгам и договорам.
Паслер руководит Оренбургской областью с сентября 2019 года.