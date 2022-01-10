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В Симферополе один человек погиб от отравления угарным газом
В Симферополе один человек погиб от отравления угарным газом - РИА Новости, 10.01.2022
В Симферополе один человек погиб от отравления угарным газом
Один человек погиб, еще четверо пострадали при отравлении угарным газом в частном жилом доме в Симферополе, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T13:31
2022-01-10T13:31
происшествия
республика крым
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали при отравлении угарным газом в частном жилом доме в Симферополе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По предварительным данным, отравление угарным газом получили пять человек, один из них погиб. Среди госпитализированных двое взрослых и двое детей", - сказал собеседник агентства.По данным регионального главка МЧС, погибший - мужчина, а среди пострадавших - два мальчика возрастом 6 месяцев и 5 лет, а также их мать (28 лет). В состоянии средней тяжести они направлены в республиканскую детскую больницу.Бабушка детей (49 лет) в тяжелом состоянии направлена в республиканскую больницу имени Семашко. Она в коме.Причиной отравления стало нарушение техники безопасности при использовании газового оборудования, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20220108/otravlenie-1766951902.html
https://ria.ru/20220103/otravlenie-1766455906.html
республика крым
симферополь
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происшествия, республика крым, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
13:31 10.01.2022
 
В Симферополе один человек погиб от отравления угарным газом

Один человек погиб, четверо пострадали при отравлении угарным газом в Симферополе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль "скорой помощи"
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автомобиль "скорой помощи"
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МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали при отравлении угарным газом в частном жилом доме в Симферополе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По предварительным данным, отравление угарным газом получили пять человек, один из них погиб. Среди госпитализированных двое взрослых и двое детей", - сказал собеседник агентства.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи по пути на вызов - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
8 января, 12:45
В Ингушетии подросток отравился угарным газом, заявили в ГУМЧС
По данным регионального главка МЧС, погибший - мужчина, а среди пострадавших - два мальчика возрастом 6 месяцев и 5 лет, а также их мать (28 лет). В состоянии средней тяжести они направлены в республиканскую детскую больницу.
Бабушка детей (49 лет) в тяжелом состоянии направлена в республиканскую больницу имени Семашко. Она в коме.
Причиной отравления стало нарушение техники безопасности при использовании газового оборудования, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
3 января, 05:25
На Колыме десять пассажиров автобуса отравились угарным газом
 
ПроисшествияРеспублика КрымСимферопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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