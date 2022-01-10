https://ria.ru/20220110/otravlenie-1767159910.html

В Симферополе один человек погиб от отравления угарным газом

В Симферополе один человек погиб от отравления угарным газом - РИА Новости, 10.01.2022

В Симферополе один человек погиб от отравления угарным газом

Один человек погиб, еще четверо пострадали при отравлении угарным газом в частном жилом доме в Симферополе, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T13:31

2022-01-10T13:31

2022-01-10T13:31

происшествия

республика крым

симферополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154921/71/1549217176_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_9002d0b5786b09fbcbfc6b9cba84ad99.jpg

МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали при отравлении угарным газом в частном жилом доме в Симферополе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По предварительным данным, отравление угарным газом получили пять человек, один из них погиб. Среди госпитализированных двое взрослых и двое детей", - сказал собеседник агентства.По данным регионального главка МЧС, погибший - мужчина, а среди пострадавших - два мальчика возрастом 6 месяцев и 5 лет, а также их мать (28 лет). В состоянии средней тяжести они направлены в республиканскую детскую больницу.Бабушка детей (49 лет) в тяжелом состоянии направлена в республиканскую больницу имени Семашко. Она в коме.Причиной отравления стало нарушение техники безопасности при использовании газового оборудования, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20220108/otravlenie-1766951902.html

https://ria.ru/20220103/otravlenie-1766455906.html

республика крым

симферополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика крым, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия