https://ria.ru/20220110/otravlenie-1767159910.html
В Симферополе один человек погиб от отравления угарным газом
В Симферополе один человек погиб от отравления угарным газом - РИА Новости, 10.01.2022
В Симферополе один человек погиб от отравления угарным газом
Один человек погиб, еще четверо пострадали при отравлении угарным газом в частном жилом доме в Симферополе, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T13:31
2022-01-10T13:31
2022-01-10T13:31
происшествия
республика крым
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали при отравлении угарным газом в частном жилом доме в Симферополе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По предварительным данным, отравление угарным газом получили пять человек, один из них погиб. Среди госпитализированных двое взрослых и двое детей", - сказал собеседник агентства.По данным регионального главка МЧС, погибший - мужчина, а среди пострадавших - два мальчика возрастом 6 месяцев и 5 лет, а также их мать (28 лет). В состоянии средней тяжести они направлены в республиканскую детскую больницу.Бабушка детей (49 лет) в тяжелом состоянии направлена в республиканскую больницу имени Семашко. Она в коме.Причиной отравления стало нарушение техники безопасности при использовании газового оборудования, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20220108/otravlenie-1766951902.html
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происшествия, республика крым, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
В Симферополе один человек погиб от отравления угарным газом
Один человек погиб, четверо пострадали при отравлении угарным газом в Симферополе