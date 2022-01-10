https://ria.ru/20220110/otravlenie-1767102600.html

В Югре число пострадавших от суррогатного алкоголя выросло до восьми

В Югре число пострадавших от суррогатного алкоголя выросло до восьми - РИА Новости, 10.01.2022

В Югре число пострадавших от суррогатного алкоголя выросло до восьми

Число госпитализированных после отравления суррогатным алкоголем в Ханты-Мансийском автономном округе увеличилось до восьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T08:44

2022-01-10T08:44

2022-01-10T13:54

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Число госпитализированных после отравления суррогатным алкоголем в Ханты-Мансийском автономном округе увеличилось до восьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального департамента здравоохранения."В больницах Югры продолжается оказание медицинской помощи восьми пациентам из поселка городского типа Кондинское. Состояние двух пациентов врачи расценивают как крайне тяжелое. Состояние еще троих тяжелое", — сказала собеседница агентства.Ранее в депздраве заявляли о шести пострадавших, четверых из них в тяжелом состоянии отправили в окружную центральную больницу на вертолете.По информации Следственного комитета, в поселке Кондинское от отравления суррогатным алкоголем умерли восемь человек: шестеро мужчин и две женщины. Ведомство возбудило уголовное дело по статье "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц". Полиция нашла торговую точку, где продавался суррогат, владелец магазина и продавец задержаны.

https://ria.ru/20220104/sud-1766543865.html

ханты-мансийский автономный округ

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ