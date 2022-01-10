https://ria.ru/20220110/osvoenie-1767224748.html

Рябков призвал НАТО отказаться от "освоения территории" новых членов

Рябков призвал НАТО отказаться от "освоения территории" новых членов - РИА Новости, 10.01.2022

Рябков призвал НАТО отказаться от "освоения территории" новых членов

НАТО должна отказаться от "освоения территории" государств, вступивших в альянс после 1997 года, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T19:37

2022-01-10T19:37

2022-01-10T23:11

нато

в мире

женева (город)

сергей рябков

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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. НАТО должна отказаться от "освоения территории" государств, вступивших в альянс после 1997 года, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам встречи с американской делегацией в Женеве."Мы представили американцам детальнейшим образом логику и содержательную часть наших предложений, объяснили почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО - это абсолютный императив, Почему нам в обязательном порядке необходимо получить правовые гарантии неразмещения у российских рубежей соответствующих ударных средств и почему мы ставим вопрос о том что НАТО должна по большому счёту отказаться от материального освоения территории вступивших в НАТО государства за период после 1997 года",- сказал Рябков журналистам."Мы четко отфиксировали, что без продвижения по этим трем ключевым и неотъемлемым для нас направлениям работа по другим аспектам, при всей ее важности, будет под вопросом",- подчеркнул он.Первая российско-американская встреча по гарантиям безопасности прошла в Женеве 9-10 января. Она продлилась почти 8 часов.

https://ria.ru/20220110/nato-1767225689.html

женева (город)

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