СМИ: в США призвали Салливана отправить на Украину больше оружия
Axios: группа "ястребов" призвала советника Байдена отправить на Украину больше оружия
Прибытие партии военной помощи США в Киев
По его данным, Салливан провел встречу в видеоформате с "ястребами" - сторонниками жесткой линии в отношениях с России. В их числе были те, кто работал при администрации президента США Дональда Трампа.
"Всегда разумно общаться со сторонниками другой точки зрения. Никогда не бывает минусов. Джейк не боится взаимодействовать со специалистами, в том числе с теми, кто может с ним не согласиться", - заявил изданию бывший посол США в России Майкл Макфол, который отказался подтвердить факт проведения видеоконференции или свое участие в ней.
Между тем ряд высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена отметили, пишет издание, что США готовы обсудить "на взаимной основе" некоторые аспекты, которые вызывают обеспокоенность России. В частности, это новые ограничения по числу ракет и масштаб военных учений в Европе. Неназванные чиновники, пишет портал, "решительно опровергали" сообщения СМИ о том, что США могут рассмотреть возможность сокращения присутствия в Европе.
Также они заявили, что во время грядущих переговоров "не будет принято никаких четких обязательств".
"Мы знаем, что часть российской стратегии состоит в том, чтобы попытаться разделить нас от наших трансатлантических союзников и партнеров и посеять разногласия и сомнения по поводу того, как мы будем взаимодействовать, пока идут переговоры. Так дело не пойдет", - сказал изданию сам Салливан.
США и Россия 10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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