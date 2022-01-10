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СМИ: в США призвали Салливана отправить на Украину больше оружия
СМИ: в США призвали Салливана отправить на Украину больше оружия - РИА Новости, 10.01.2022
СМИ: в США призвали Салливана отправить на Украину больше оружия
Группа экспертов во России призвала советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в ходе одной из бесед в преддверии переговоров в... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T04:25
2022-01-10T04:25
в мире
украина
сша
джо байден
россия
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Группа экспертов во России призвала советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в ходе одной из бесед в преддверии переговоров в Женеве направить больше оружия на Украину, передает портал Axios со ссылкой на участников разговора.По его данным, Салливан провел встречу в видеоформате с "ястребами" - сторонниками жесткой линии в отношениях с России. В их числе были те, кто работал при администрации президента США Дональда Трампа."Всегда разумно общаться со сторонниками другой точки зрения. Никогда не бывает минусов. Джейк не боится взаимодействовать со специалистами, в том числе с теми, кто может с ним не согласиться", - заявил изданию бывший посол США в России Майкл Макфол, который отказался подтвердить факт проведения видеоконференции или свое участие в ней.Между тем ряд высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена отметили, пишет издание, что США готовы обсудить "на взаимной основе" некоторые аспекты, которые вызывают обеспокоенность России. В частности, это новые ограничения по числу ракет и масштаб военных учений в Европе. Неназванные чиновники, пишет портал, "решительно опровергали" сообщения СМИ о том, что США могут рассмотреть возможность сокращения присутствия в Европе.Также они заявили, что во время грядущих переговоров "не будет принято никаких четких обязательств"."Мы знаем, что часть российской стратегии состоит в том, чтобы попытаться разделить нас от наших трансатлантических союзников и партнеров и посеять разногласия и сомнения по поводу того, как мы будем взаимодействовать, пока идут переговоры. Так дело не пойдет", - сказал изданию сам Салливан.США и Россия 10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220110/obschenie-1767091412.html
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в мире, украина, сша, джо байден, россия
04:25 10.01.2022
 
СМИ: в США призвали Салливана отправить на Украину больше оружия

Axios: группа "ястребов" призвала советника Байдена отправить на Украину больше оружия

© Фото : U.S. Embassy KyivПрибытие партии военной помощи США в Киев
Прибытие партии военной помощи США в Киев - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© Фото : U.S. Embassy Kyiv
Прибытие партии военной помощи США в Киев
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Группа экспертов во России призвала советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в ходе одной из бесед в преддверии переговоров в Женеве направить больше оружия на Украину, передает портал Axios со ссылкой на участников разговора.
По его данным, Салливан провел встречу в видеоформате с "ястребами" - сторонниками жесткой линии в отношениях с России. В их числе были те, кто работал при администрации президента США Дональда Трампа.
"Всегда разумно общаться со сторонниками другой точки зрения. Никогда не бывает минусов. Джейк не боится взаимодействовать со специалистами, в том числе с теми, кто может с ним не согласиться", - заявил изданию бывший посол США в России Майкл Макфол, который отказался подтвердить факт проведения видеоконференции или свое участие в ней.
Между тем ряд высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена отметили, пишет издание, что США готовы обсудить "на взаимной основе" некоторые аспекты, которые вызывают обеспокоенность России. В частности, это новые ограничения по числу ракет и масштаб военных учений в Европе. Неназванные чиновники, пишет портал, "решительно опровергали" сообщения СМИ о том, что США могут рассмотреть возможность сокращения присутствия в Европе.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
03:34
Рябков заявил, что США чувствуют за собой "глаза и уши" партнеров-русофобов
Также они заявили, что во время грядущих переговоров "не будет принято никаких четких обязательств".
"Мы знаем, что часть российской стратегии состоит в том, чтобы попытаться разделить нас от наших трансатлантических союзников и партнеров и посеять разногласия и сомнения по поводу того, как мы будем взаимодействовать, пока идут переговоры. Так дело не пойдет", - сказал изданию сам Салливан.
США и Россия 10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
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