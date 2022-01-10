00:36 10.01.2022 (обновлено: 01:06 10.01.2022)
МИД Казахстана: среди нападавших есть люди с опытом в горячих точках
МИД Казахстана: среди нападавших есть люди с опытом в горячих точках на стороне исламистов
Мужчина проходит мимо сгоревшего автомобиля в Алма-Ате
НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Среди участников беспорядков в Казахстане есть лица с боевым опытом в горячих точках на стороне радикальных исламистов, заявил МИД республики.
"Как показали события в городе Алматы и ряде других регионов страны, Казахстан подвергся вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп, прошедших подготовку за рубежом. По предварительным данным, среди нападавших есть лица, имеющие опыт боевого участия в горячих точках на стороне радикальных исламистских группировок", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном правительственным Telegram-каналом.
Таким образом в казахстанском МИД ответили на публикации в ряде зарубежных СМИ, чтобы пресечь искажения в передаче информации.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что правоохранительные органы и вооруженные силы Казахстана противостоят террористам, а не "мирным протестующим", как это преподносят некоторые средства массовой информации.
В МИД добавили, что казахстанские правоохранители проведут расследование о причинах беспорядков, итоги которого будут предоставлены мировому сообществу.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 16 силовиков, задержаны более шести тысяч человек.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились.