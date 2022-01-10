https://ria.ru/20220110/opyt-1767086345.html

МИД Казахстана: среди нападавших есть люди с опытом в горячих точках

МИД Казахстана: среди нападавших есть люди с опытом в горячих точках - РИА Новости, 10.01.2022

МИД Казахстана: среди нападавших есть люди с опытом в горячих точках

Среди участников беспорядков в Казахстане есть лица с боевым опытом в горячих точках на стороне радикальных исламистов, заявил МИД республики. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T00:36

2022-01-10T00:36

2022-01-10T01:06

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766955464_0:341:2957:2004_1920x0_80_0_0_a6f3c8ba8b2e37ba13791d99f0ec899d.jpg

НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Среди участников беспорядков в Казахстане есть лица с боевым опытом в горячих точках на стороне радикальных исламистов, заявил МИД республики.Таким образом в казахстанском МИД ответили на публикации в ряде зарубежных СМИ, чтобы пресечь искажения в передаче информации.Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что правоохранительные органы и вооруженные силы Казахстана противостоят террористам, а не "мирным протестующим", как это преподносят некоторые средства массовой информации.В МИД добавили, что казахстанские правоохранители проведут расследование о причинах беспорядков, итоги которого будут предоставлены мировому сообществу.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 16 силовиков, задержаны более шести тысяч человек.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились.

https://ria.ru/20220110/stabilizatsiya-1767086671.html

https://ria.ru/20220109/natsgvardeytsy-1767081582.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан