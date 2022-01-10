https://ria.ru/20220110/omikron-1767233648.html

Чем опасен омикрон-штамм

Специалист Минздрава рассказала, как остановить мутации "омикрона" - РИА Новости, 10.01.2022

Чем опасен омикрон-штамм

Омикрон-штамм коронавируса приспосабливается в зависимости от доли непривитого населения. Такое мнение выразила главный внештатный специалист по терапии и общей РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T20:33

2022-01-10T20:33

2022-01-10T21:44

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

оксана драпкина (врач)

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Омикрон-штамм коронавируса приспосабливается в зависимости от доли непривитого населения. Такое мнение выразила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.Она добавила, что вакцины защищают от заражения "омикроном", эффективны против тяжелого течения болезни и предотвращают летальный исход.По словам эксперта, омикрон-вариант от "дельты" отличают несколько особенностей: первым часто болеют дети и при нем выше вероятность заразиться.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября 2021-го. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например зараженного ВИЧ. Как в конце декабря сообщала ВОЗ, "омикрон" выявили уже в 110 странах мира, он распространяется быстрее "дельты".

https://ria.ru/20220110/voz-1767200026.html

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здоровье - общество, коронавирус covid-19, оксана драпкина (врач)