Чем опасен омикрон-штамм

20:33 10.01.2022 (обновлено: 21:44 10.01.2022)
Специалист Минздрава рассказала, как остановить мутации "омикрона"
Внештатный специалист Минздрава Драпкина: "омикрон" адаптируется из-за непривитых
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Омикрон-штамм коронавируса приспосабливается в зависимости от доли непривитого населения. Такое мнение выразила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.
"Чем больше доля непривитого населения, тем больше возможности вирусу адаптироваться и мутировать, поэтому важен не только охват, но и скорость этого охвата", — объяснила специалист в беседе с Ura.ru.
Она добавила, что вакцины защищают от заражения "омикроном", эффективны против тяжелого течения болезни и предотвращают летальный исход.
По словам эксперта, омикрон-вариант от "дельты" отличают несколько особенностей: первым часто болеют дети и при нем выше вероятность заразиться.
Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября 2021-го. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например зараженного ВИЧ. Как в конце декабря сообщала ВОЗ, "омикрон" выявили уже в 110 странах мира, он распространяется быстрее "дельты".