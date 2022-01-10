https://ria.ru/20220110/odkb-1767182429.html

В Белоруссии призвали усовершенствовать миротворческую деятельность ОДКБ

В Белоруссии призвали усовершенствовать миротворческую деятельность ОДКБ - РИА Новости, 10.01.2022

В Белоруссии призвали усовершенствовать миротворческую деятельность ОДКБ

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович выступил за совершенствование миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T15:34

2022-01-10T15:34

2022-01-10T15:34

беспорядки в казахстане

в мире

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одкб

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актау

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МИНСК, 10 янв - РИА Новости. Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович выступил за совершенствование миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и наращивание ее потенциала по оперативному реагированию на кризисные ситуации."По последним данным, ситуация в Казахстане нормализуется. Но уже сегодня следует сделать выводы и извлечь уроки из произошедшего. Важно совершенствовать миротворческую деятельность ОДКБ, наращивать потенциал организации по оперативному реагированию на подобные кризисные ситуации, укреплять взаимодействие в рамках интеграционных объединений", - приводит слова Вольфовича агентство Sputnik Беларусь.По его мнению, особое внимание нужно уделить противодействию терроризму и экстремизму во всех их проявлениях.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767153642.html

https://ria.ru/20220110/zakony-1767170032.html

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белоруссия

жанаозен

актау

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