В Белоруссии призвали усовершенствовать миротворческую деятельность ОДКБ
Госсекретарь СБ Белоруссии Вольфович призвал улучшить миротворческую деятельность ОДКБ
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности
МИНСК, 10 янв - РИА Новости. Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович выступил за совершенствование миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и наращивание ее потенциала по оперативному реагированию на кризисные ситуации.
"По последним данным, ситуация в Казахстане нормализуется. Но уже сегодня следует сделать выводы и извлечь уроки из произошедшего. Важно совершенствовать миротворческую деятельность ОДКБ, наращивать потенциал организации по оперативному реагированию на подобные кризисные ситуации, укреплять взаимодействие в рамках интеграционных объединений", - приводит слова Вольфовича агентство Sputnik Беларусь.
По его мнению, особое внимание нужно уделить противодействию терроризму и экстремизму во всех их проявлениях.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.