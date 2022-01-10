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Рахмон заявил об укреплении позиций ИГ* в Афганистане
Рахмон заявил об укреплении позиций ИГ* в Афганистане - РИА Новости, 10.01.2022
Рахмон заявил об укреплении позиций ИГ* в Афганистане
На территории Афганистана укрепляют позиции боевики группировки "Исламское государство* (признана террористической и запрещена в РФ), на границах ОДКБ их... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T12:48
2022-01-10T12:48
2022-01-10T12:48
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ДУШАНБЕ, 10 янв – РИА Новости. На территории Афганистана укрепляют позиции боевики группировки "Исламское государство* (признана террористической и запрещена в РФ), на границах ОДКБ их численность превышает 6 тысяч, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе онлайн-саммита глав ОДКБ."Нас крайне волнует тот факт, что на территории Афганистана укрепляются и позиции боевиков ИГИЛ*, особенно его филиалов. В целом, по данным наших спецслужб, количество лагерей и центров по подготовке террористов на границах ОДКБ, в северо-восточных провинциях Афганистана насчитывает свыше 40, а их численный состав достигает более 6 тысяч боевиков", - заявил Рахмон.По его словам, государствам-членам ОДКБ надо крайне серьезно отнестись к тому, что отдельные граждане, наблюдая, как укрепляются позиции террористов в Афганистане, заручившись их поддержкой, могут пойти на самые крайние меры.*Организация признана террористической и запрещена в России
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в мире, афганистан, эмомали рахмон, одкб, исламское государство, россия
Рахмон заявил об укреплении позиций ИГ* в Афганистане
Президент Таджикистана Рахмон: на границах ОДКБ находится свыше шести тысяч боевиков ИГ*
ДУШАНБЕ, 10 янв – РИА Новости.
На территории Афганистана
укрепляют позиции боевики группировки "Исламское государство
* (признана террористической и запрещена в РФ
), на границах ОДКБ
их численность превышает 6 тысяч, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон
в ходе онлайн-саммита глав ОДКБ.
"Нас крайне волнует тот факт, что на территории Афганистана укрепляются и позиции боевиков ИГИЛ*, особенно его филиалов. В целом, по данным наших спецслужб, количество лагерей и центров по подготовке террористов на границах ОДКБ, в северо-восточных провинциях Афганистана насчитывает свыше 40, а их численный состав достигает более 6 тысяч боевиков", - заявил Рахмон.
По его словам, государствам-членам ОДКБ надо крайне серьезно отнестись к тому, что отдельные граждане, наблюдая, как укрепляются позиции террористов в Афганистане, заручившись их поддержкой, могут пойти на самые крайние меры.
*Организация признана террористической и запрещена в России