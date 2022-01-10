https://ria.ru/20220110/odkb-1767146717.html
Лукашенко призвал ОДКБ провести ревизию мер по борьбе с терроризмом
Лукашенко призвал ОДКБ провести ревизию мер по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 10.01.2022
Лукашенко призвал ОДКБ провести ревизию мер по борьбе с терроризмом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ОДКБ необходимо провести ревизию совместных мер по противодействию терроризму и экстремизму. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T12:30
2022-01-10T12:30
2022-01-10T12:30
в мире
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одкб
александр лукашенко
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МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ОДКБ необходимо провести ревизию совместных мер по противодействию терроризму и экстремизму."Рост напряженности нас подталкивает к ревизии совместных мер по противодействию терроризму и экстремизму… Мы много внимания уделяли борьбе с международным терроризмом, возможно, недооценивая опасность, которую несет экстремизм во всех его проявлениях", - сказал Лукашенко, выступая в понедельник на саммите ОДКБ в онлайн-формате.Лукашенко считает необходимым своевременно вскрывать силы, которые "в определенных условиях способны переходить красную черту, становясь на пути насилия, а также жестко пресекать их деструктивную деятельность".Он также заявил, что текущая ситуация в мире подстегивает повышать уровень политического взаимодействия в рамках ОДКБ, координацию позиций на международной арене. "Формы и методы оказания гибридного влияния на наши страны качественно совершенствуются. В рамках ОДКБ необходимо выработать адекватные меры реагирования. Как я уже говорил, без оглядки (на другие страны – ред.)", - сказал Лукашенко. По словам белорусского президента, также следует совершенствовать информационный обмен и качественно улучшать аналитическую составляющую.
https://ria.ru/20220110/odkb-1767139655.html
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в мире, белоруссия, одкб, александр лукашенко
Лукашенко призвал ОДКБ провести ревизию мер по борьбе с терроризмом
Президент Белоруссии Лукашенко призвал ОДКБ провести ревизию мер по борьбе с терроризмом
МИНСК, 10 янв – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что странам ОДКБ
необходимо провести ревизию совместных мер по противодействию терроризму и экстремизму.
"Рост напряженности нас подталкивает к ревизии совместных мер по противодействию терроризму и экстремизму… Мы много внимания уделяли борьбе с международным терроризмом, возможно, недооценивая опасность, которую несет экстремизм во всех его проявлениях", - сказал Лукашенко, выступая в понедельник на саммите ОДКБ в онлайн-формате.
Лукашенко считает необходимым своевременно вскрывать силы, которые "в определенных условиях способны переходить красную черту, становясь на пути насилия, а также жестко пресекать их деструктивную деятельность".
Он также заявил, что текущая ситуация в мире подстегивает повышать уровень политического взаимодействия в рамках ОДКБ, координацию позиций на международной арене. "Формы и методы оказания гибридного влияния на наши страны качественно совершенствуются. В рамках ОДКБ необходимо выработать адекватные меры реагирования. Как я уже говорил, без оглядки (на другие страны – ред.)", - сказал Лукашенко. По словам белорусского президента, также следует совершенствовать информационный обмен и качественно улучшать аналитическую составляющую.