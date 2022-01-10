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Армения ожидает от ОДКБ усилий по укреплению реагирования, заявил Пашинян
Армения ожидает от ОДКБ усилий по укреплению реагирования, заявил Пашинян - РИА Новости, 10.01.2022
Армения ожидает от ОДКБ усилий по укреплению реагирования, заявил Пашинян
Армения ожидает от государств ОДКБ наращивания совместных усилий для укрепления механизмов кризисного реагирования, заявил в понедельник премьер-министр страны... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T12:15
2022-01-10T12:15
2022-01-10T12:15
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ЕРЕВАН, 10 янв – РИА Новости. Армения ожидает от государств ОДКБ наращивания совместных усилий для укрепления механизмов кризисного реагирования, заявил в понедельник премьер-министр страны Никол Пашинян во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ."Среди ключевых приоритетов нашего председательства (в ОДКБ – ред.) – укрепление механизмов кризисного реагирования организации. Исходя их этого ожидаем от государств-членов ОДКБ наращивания совместных усилий с целью дальнейшего совершенствования данных механизмов, что бесспорно послужило бы как дальнейшему развитию взаимодействия между государствами-членами, так и укреплению соответствующих структур и механизмов организации", - сказал Пашинян.Он также с удовлетворением констатировал высокое взаимопонимание между странами ОДКБ относительно ситуации в Казахстане."Очевидна целенаправленность наших действий на скорейшую стабилизацию обстановки и возвращения страны в нормальную жизнь. Это критически важный момент для обеспечения элементарных условий жизни для граждан, а также обеспечения безопасности стратегически важных объектов", - отметил Пашинян.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://radiosputnik.ria.ru/20220110/kazakhstan-1767142375.html
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в мире, казахстан, армения, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, никол пашинян
Армения ожидает от ОДКБ усилий по укреплению реагирования, заявил Пашинян
Премьер Армении Пашинян: нужны усилия ОДКБ в укреплении механизмов кризисного реагирования
ЕРЕВАН, 10 янв – РИА Новости. Армения
ожидает от государств ОДКБ
наращивания совместных усилий для укрепления механизмов кризисного реагирования, заявил в понедельник премьер-министр страны Никол Пашинян
во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
"Среди ключевых приоритетов нашего председательства (в ОДКБ – ред.) – укрепление механизмов кризисного реагирования организации. Исходя их этого ожидаем от государств-членов ОДКБ наращивания совместных усилий с целью дальнейшего совершенствования данных механизмов, что бесспорно послужило бы как дальнейшему развитию взаимодействия между государствами-членами, так и укреплению соответствующих структур и механизмов организации", - сказал Пашинян.
Он также с удовлетворением констатировал высокое взаимопонимание между странами ОДКБ относительно ситуации в Казахстане
.
"Очевидна целенаправленность наших действий на скорейшую стабилизацию обстановки и возвращения страны в нормальную жизнь. Это критически важный момент для обеспечения элементарных условий жизни для граждан, а также обеспечения безопасности стратегически важных объектов", - отметил Пашинян.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен
и Актау
на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату
, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН
, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.