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Путин призвал улучшить механизм принятия решений для использования сил ОДКБ
Путин призвал улучшить механизм принятия решений для использования сил ОДКБ - РИА Новости, 10.01.2022
Путин призвал улучшить механизм принятия решений для использования сил ОДКБ
Президент России Владимир Путин предложил лидерам ОДКБ подумать о совершенствовании процедур принятия решений для использования совместных сил: они должны быть... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T12:01
2022-01-10T12:01
2022-01-10T12:01
в мире
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил лидерам ОДКБ подумать о совершенствовании процедур принятия решений для использования совместных сил: они должны быть единообразны."Нам нужно подумать о совершенствовании процедур принятия решений использования совместных сил. Решения все были приняты оперативно, но нужно, чтобы они были, на мой взгляд, единообразны. Это улучшило бы качество нашей работы, подняло бы его еще чуть повыше, сделало бы нашу работу еще более эффективной. Хотя и так в целом нам жаловаться особо не на что", - сказал он на внеочередной видеоконференции лидеров стран организации.
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в мире, владимир путин, одкб
Путин призвал улучшить механизм принятия решений для использования сил ОДКБ
Президент Путин призвал улучшить механизм принятия решений для использования сил ОДКБ