https://ria.ru/20220110/odkb-1767127216.html

Путин отметил важность обучения военных ОДКБ по общим программам

Путин отметил важность обучения военных ОДКБ по общим программам - РИА Новости, 10.01.2022

Путин отметил важность обучения военных ОДКБ по общим программам

Военные ОДКБ проходят обучение по общим программам, имеют совместимое вооружение, технику и связь, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T11:14

2022-01-10T11:14

2022-01-10T11:28

беспорядки в казахстане

одкб

в мире

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 10 янв - РИА Новости. Военные ОДКБ проходят обучение по общим программам, имеют совместимое вооружение, технику и связь, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно, очень важно, что военные наших стран проходят подготовку по общим программам, оснащаются едиными или совместимыми образцами вооружения, техники и связи. Навыки развертывания миротворцев оттачивались в ходе регулярных совместных учений", - сказал Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220109/okhrana-1767013957.html

https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766743371.html

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одкб, в мире, владимир путин