11:12 10.01.2022 (обновлено: 11:37 10.01.2022)
ОДКБ показала свой потенциал, заявил Путин
Президент Путин: ОДКБ показала свой потенциал, способность действовать оперативно
© REUTERS / Министерство обороны РФВоенная техника российской части миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате
НОВО-ОГАРЕВО, 10 янв - РИА Новости. ОДКБ на деле показала свой потенциал, способность действовать оперативно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша организация на деле показала свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно. Каждый из союзников внес свой вклад в выполнение поставленных задач в составе воинской группировки ОДКБ", - сказал Путин, выступая на внеочередном саммите ОДКБ.
"Это свидетельствует о том, что проводимая в рамках ОДКБ многолетняя кропотливая работа по формированию целостной системы безопасности государств-участников, включая, разумеется, и коллективные миротворческие силы ОДКБ, дает результат", - добавил российский президент.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.