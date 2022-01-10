https://ria.ru/20220110/odkb-1767126597.html

ОДКБ поставила заслон международным террористам в Казахстане, заявил Путин

ОДКБ поставила заслон международным террористам в Казахстане, заявил Путин - РИА Новости, 10.01.2022

ОДКБ поставила заслон международным террористам в Казахстане, заявил Путин

ОДКБ поставила преграду террористам, уголовникам, мародерам и другим криминальным элементам в Казахстане, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T11:12

2022-01-10T11:12

2022-01-10T11:46

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НОВО-ОГАРЕВО, 10 янв - РИА Новости. ОДКБ поставила преграду террористам, уголовникам, мародерам и другим криминальным элементам в Казахстане, заявил президент РФ Владимир Путин.Выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, Путин заявил, что ОДКБ после обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева удалось принять все необходимые решения быстро и слаженно - "можно сказать, что за считанные часы, чтобы не допустить в Казахстане подрыва основ функционирования государственной власти, полной деградации внутренней ситуации, поставить преграду террористам, уголовникам, мародерам и другим криминальным элементам".Как отметил президент РФ, Токаев рассказывал, что люди "не переставая звонили ему, просили защитить от бандитов и террористов".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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