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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220110/odkb-1767099828.html
Госсекретарь Казахстана заявил, что силы ОДКБ будут задействованы локально
Госсекретарь Казахстана заявил, что силы ОДКБ будут задействованы локально - РИА Новости, 10.01.2022
Госсекретарь Казахстана заявил, что силы ОДКБ будут задействованы локально
Силы ОДКБ будут задействованы не во всех регионах Казахстана и будут обеспечивать охрану объектов на местах, после стабилизации обстановки весь миротворческий... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T07:49
2022-01-10T07:49
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Силы ОДКБ будут задействованы не во всех регионах Казахстана и будут обеспечивать охрану объектов на местах, после стабилизации обстановки весь миротворческий контингент будет выведен, сообщил госсекретарь страны Ерлан Карин.Он напомнил, что "миссия ОДКБ исключительно миротворческая и рассчитана на непродолжительный период времени". "После стабилизации обстановки весь объединенный миротворческий контингент ОДКБ будет выведен из нашей страны", - добавил госсекретарь Казахстана.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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в мире, казахстан
07:49 10.01.2022
 
Госсекретарь Казахстана заявил, что силы ОДКБ будут задействованы локально

Госсекретарь Казахстана Карин заявил, что силы ОДКБ будут задействованы локально

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкТренировка подразделений российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы
Тренировка подразделений российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Силы ОДКБ будут задействованы не во всех регионах Казахстана и будут обеспечивать охрану объектов на местах, после стабилизации обстановки весь миротворческий контингент будет выведен, сообщил госсекретарь страны Ерлан Карин.

"Силы ОДКБ будут задействованы не во всех регионах. Они будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов. Это обоснованная мера. Мы столкнулись с тщательно спланированной и внезапной атакой целой армии радикалов одновременно в разных регионах страны", - написал Карин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что "миссия ОДКБ исключительно миротворческая и рассчитана на непродолжительный период времени". "После стабилизации обстановки весь объединенный миротворческий контингент ОДКБ будет выведен из нашей страны", - добавил госсекретарь Казахстана.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстан
 
 
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