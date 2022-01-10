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В ДНР связали обстрелы со стороны ВСУ с предстоящим Советом Россия — НАТО
В ДНР связали обстрелы со стороны ВСУ с предстоящим Советом Россия — НАТО - РИА Новости, 10.01.2022
В ДНР связали обстрелы со стороны ВСУ с предстоящим Советом Россия — НАТО
Украинские силовики возобновили обстрелы в Донбассе в связи с предстоящей встречей Россия — НАТО, считают в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T16:52
2022-01-10T16:52
2022-01-10T20:07
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ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Украинские силовики возобновили обстрелы в Донбассе в связи с предстоящей встречей Россия — НАТО, считают в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.В ДНР ранее заявляли, что с 5 января не фиксировали нарушений режима прекращения огня, но накануне ВСУ начали обстрелы линии соприкосновения."Киеву нужно срочно напомнить западной аудитории о своем существовании и о себе как об основной причине созыва встречи столь высокого уровня", — говорится в заявлении представителя Народной милиции ДНР.По данным оборонного ведомства республики, команда об увеличении обстрелов поступила из Генштаба командующему операцией Объединенных сил Украины 8 января.Там отметили, что огонь ведут представители националистических движений, число которых в зоне конфликта начало активно расти с середины декабря прошлого года.В Женеве проходит встреча России и США в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия — НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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в мире, сша, москва, нато, совет россия-нато, обсе, ситуация в днр и лнр, россия
16:52 10.01.2022 (обновлено: 20:07 10.01.2022)
В ДНР связали обстрелы со стороны ВСУ с предстоящим Советом Россия — НАТО
Народная милиция ДНР связала обстрелы со стороны ВСУ с предстоящей встречей Россия — НАТО