Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220110/obstrely-1767196732.html
В ДНР связали обстрелы со стороны ВСУ с предстоящим Советом Россия — НАТО
В ДНР связали обстрелы со стороны ВСУ с предстоящим Советом Россия — НАТО - РИА Новости, 10.01.2022
В ДНР связали обстрелы со стороны ВСУ с предстоящим Советом Россия — НАТО
Украинские силовики возобновили обстрелы в Донбассе в связи с предстоящей встречей Россия — НАТО, считают в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T16:52
2022-01-10T20:07
в мире
сша
москва
нато
совет россия-нато
обсе
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762914161_0:0:3379:1901_1920x0_80_0_0_9811f899b7a8155e281979c904127abb.jpg
ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Украинские силовики возобновили обстрелы в Донбассе в связи с предстоящей встречей Россия — НАТО, считают в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.В ДНР ранее заявляли, что с 5 января не фиксировали нарушений режима прекращения огня, но накануне ВСУ начали обстрелы линии соприкосновения."Киеву нужно срочно напомнить западной аудитории о своем существовании и о себе как об основной причине созыва встречи столь высокого уровня", — говорится в заявлении представителя Народной милиции ДНР.По данным оборонного ведомства республики, команда об увеличении обстрелов поступила из Генштаба командующему операцией Объединенных сил Украины 8 января.Там отметили, что огонь ведут представители националистических движений, число которых в зоне конфликта начало активно расти с середины декабря прошлого года.В Женеве проходит встреча России и США в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия — НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220104/oon-1766579394.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762914161_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_63e9bcfa96fb0d2039dd0d2820cf533b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, москва, нато, совет россия-нато, обсе, ситуация в днр и лнр, россия
16:52 10.01.2022 (обновлено: 20:07 10.01.2022)
 
В ДНР связали обстрелы со стороны ВСУ с предстоящим Советом Россия — НАТО

Народная милиция ДНР связала обстрелы со стороны ВСУ с предстоящей встречей Россия — НАТО

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинский военнослужащий в Донецкой области
Украинский военнослужащий в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинский военнослужащий в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Украинские силовики возобновили обстрелы в Донбассе в связи с предстоящей встречей Россия — НАТО, считают в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В ДНР ранее заявляли, что с 5 января не фиксировали нарушений режима прекращения огня, но накануне ВСУ начали обстрелы линии соприкосновения.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
4 января, 20:27
В ООН возлагают на переговоры России с США и НАТО большие надежды
"Киеву нужно срочно напомнить западной аудитории о своем существовании и о себе как об основной причине созыва встречи столь высокого уровня", — говорится в заявлении представителя Народной милиции ДНР.
По данным оборонного ведомства республики, команда об увеличении обстрелов поступила из Генштаба командующему операцией Объединенных сил Украины 8 января.
Там отметили, что огонь ведут представители националистических движений, число которых в зоне конфликта начало активно расти с середины декабря прошлого года.
В Женеве проходит встреча России и США в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия — НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
 
В миреСШАМоскваНАТОСовет Россия-НАТООБСЕСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в Раде
01:28Постпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесцениться
01:19СМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализации
01:17Глава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с Россией
01:15Брокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рубли
01:09Глава Саксонии заявил о зависимости от российского газа
00:39В США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИ
00:22В Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в Женеве
00:00Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализовали
23:55Псаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в Женеве
23:55Умер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены
23:54Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан России
23:48Госдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБ
23:42Госдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениям
23:31США не проводят параллели между Казахстаном и Украиной
23:28США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТО
23:25Метрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face Pay
23:25Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией
23:15На юго-востоке Москвы нашли пропавшего подростка
23:13Переговоры России и США прошли на равных, заявил Косачев
Лента новостейМолния
Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в РадеПостпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесценитьсяСМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализацииГлава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с РоссиейБрокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рублиГлава Саксонии заявил о зависимости от российского газаВ США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИВ Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в ЖеневеПожар в многоквартирном доме в Ялте локализовалиПсаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в ЖеневеУмер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан РоссииГосдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБГосдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениямСША не проводят параллели между Казахстаном и Украиной США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТОМетрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face PayБайдену пока не доложили о результатах переговоров с РоссиейНа юго-востоке Москвы нашли пропавшего подросткаПереговоры России и США прошли на равных, заявил Косачев