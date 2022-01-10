В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили о гранатометном обстреле поселка Молодежное со стороны украинских силовиков
© REUTERS / Press Service of the 92nd Separate Mechanized BrigadeУкраинские военнослужащие на востоке Украины
Украинские военнослужащие на востоке Украины
ЛУГАНСК, 10 янв - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Молодежное у линии соприкосновения в Донбассе, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По его словам, украинские силовики с позиций в районе подконтрольного Киеву города Попасная из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли поселок Молодежное.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.