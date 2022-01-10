https://ria.ru/20220110/obstrel-1767222549.html

В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков

В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 10.01.2022

В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков

Украинские силовики в понедельник из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T19:24

2022-01-10T19:24

2022-01-10T19:24

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ЛУГАНСК, 10 янв - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Молодежное у линии соприкосновения в Донбассе, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики с позиций в районе подконтрольного Киеву города Попасная из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли поселок Молодежное.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220110/ukraina-1767212543.html

https://ria.ru/20220110/pushkov-1767198670.html

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в мире, украина, оон, нато, донбасс, лнр, сцкк, ситуация в днр и лнр, россия