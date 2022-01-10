https://ria.ru/20220110/obschenie-1767091412.html
Рябков заявил, что США чувствуют за собой "глаза и уши" партнеров-русофобов
Рябков заявил, что США чувствуют за собой "глаза и уши" партнеров-русофобов - РИА Новости, 10.01.2022
Рябков заявил, что США чувствуют за собой "глаза и уши" партнеров-русофобов
США сложно вести с Россией диалог на двусторонней основе, поскольку им мешают антироссийские настроения среди части партнеров по НАТО, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T03:34
2022-01-10T03:34
2022-01-10T12:51
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сергей рябков
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МОСКВА/ЖЕНЕВА, 10 янв — РИА Новости. США сложно вести с Россией диалог на двусторонней основе, поскольку им мешают антироссийские настроения среди части партнеров по НАТО, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.Вечером 9 января прошла первая встреча между российской и американской делегациями в формате ужина — так называемые "предварительные" переговоры. Сергей Рябков возглавляет российскую межведомственную делегацию, американской руководит первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.Рябков назвал итоги первой встречи потрясающими. Он отметил, что разговор был сложным, но деловым, стороны, по словам замминистра, "погрузились в материю предстоящих дел".Основная часть дискуссий состоится в понедельник, в закрытом формате, на территории постпредства США при женевском отделении ООН.После женевских переговоров в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия — НАТО (намечено на 12 января), а следом в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам. Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
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в мире, сша, сергей рябков, россия
03:34 10.01.2022 (обновлено: 12:51 10.01.2022)
Рябков заявил, что США чувствуют за собой "глаза и уши" партнеров-русофобов
Замглавы МИД России Рябков заявил, что США мешают вести диалог союзники-русофобы
МОСКВА/ЖЕНЕВА, 10 янв — РИА Новости. США
сложно вести с Россией
диалог на двусторонней основе, поскольку им мешают антироссийские настроения среди части партнеров по НАТО
, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков
.
"Двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО", — сказал дипломат в интервью накануне переговоров с США по гарантиям безопасности.
Вечером 9 января прошла первая встреча между российской и американской делегациями в формате ужина — так называемые "предварительные" переговоры. Сергей Рябков возглавляет российскую межведомственную делегацию, американской руководит первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.
Рябков назвал итоги первой встречи потрясающими. Он отметил, что разговор был сложным, но деловым, стороны, по словам замминистра, "погрузились в материю предстоящих дел".
Основная часть дискуссий состоится в понедельник, в закрытом формате, на территории постпредства США при женевском отделении ООН
.
После женевских переговоров в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия — НАТО (намечено на 12 января), а следом в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе
, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР
. Документы передали Вашингтону и его союзникам. Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.