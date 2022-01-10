https://ria.ru/20220110/oborona-1767207908.html

На Украине раскрыли детали создания сил национального сопротивления

На Украине раскрыли детали создания сил национального сопротивления - РИА Новости, 10.01.2022

На Украине раскрыли детали создания сил национального сопротивления

Численность сил территориальной обороны (ТрО) в мирное время будет насчитывать 10 тысяч военнослужащих, при необходимости она быстро увеличится в несколько... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T17:57

2022-01-10T17:57

2022-01-10T17:58

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КИЕВ, 10 янв – РИА Новости. Численность сил территориальной обороны (ТрО) в мирное время будет насчитывать 10 тысяч военнослужащих, при необходимости она быстро увеличится в несколько сотен тысяч резервистов, заявил командующий Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины Юрий Галушкин.Закон об основах национального сопротивления вступил в действие в стране 1 января 2022 года. Согласно документу, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны."Бригады и батальоны в штате мирного времени будут насчитывать 10 тысяч военнослужащих. Это организационные ядра, которые способны развернуть и снабдить оружием и МТЗ подразделения в штат военного времени. Следовательно, на позвоночник Сил ТрО за короткий промежуток времени смогут нарасти мышцы в несколько сотен тысяч резервистов", - заявил Галушкин в видеообращении, опубликованном на сайте Министерства обороны Украины.По его словам, ближайшая цель — сформировать резерв ТрО на должности по штату военного времени, в дальнейшем иметь бригады и батальоны, способные быстро укомплектоваться своими резервистами, привести себя в боевую готовность и приступить к выполнению задач. Организовывать подготовку резервистов будут батальоны и бригады Сил ТРО с привлечением ресурсов местных администраций на полигонах ВСУ и на выделенных участках местности в районе или области."Наша цель – подготовить как можно больше граждан, ведь массовая готовность общества к вооруженному отпору – это то, что может не пустить войну в наш дом", - сказал он.Он добавил, что минобороны работает над упрощением процедуры записи желающих в силы территориальной обороны."Вооруженная, обученная и готовая к противодействию нация способна убить любое желание у вражеского солдата захватить и удерживать территорию, население которой будет сопротивляться", – отметил Галушкин.

https://ria.ru/20220110/pushkov-1767198670.html

https://ria.ru/20220110/zelenskiy-1767153036.html

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в мире, украина, министерство обороны украины, вооруженные силы украины