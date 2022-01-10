https://ria.ru/20220110/nerasshirenie-1767231721.html

Рябков сообщил об отсутствии прогресса по вопросу нерасширения НАТО

Рябков сообщил об отсутствии прогресса по вопросу нерасширения НАТО - РИА Новости, 10.01.2022

Рябков сообщил об отсутствии прогресса по вопросу нерасширения НАТО

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что прогресса на переговорах с США по теме нерасширения НАТО нет. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T20:16

2022-01-10T20:16

2022-01-10T20:25

в мире

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совет россия-нато

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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что прогресса на переговорах с США по теме нерасширения НАТО нет."По основному вопросу, касающемуся нерасширения НАТО, я бы сказал, что нет, не удалось добиться какого-то улучшения", - сказал он на брифинге.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220110/vstrecha-1767231229.html

https://ria.ru/20220110/nato-1767225689.html

сша

женева (город)

вена

россия

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в мире, сша, женева (город), нато, вена, сергей рябков, совет россия-нато, россия