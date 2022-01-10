https://ria.ru/20220110/nerasshirenie-1767231721.html
Рябков сообщил об отсутствии прогресса по вопросу нерасширения НАТО
Рябков сообщил об отсутствии прогресса по вопросу нерасширения НАТО - РИА Новости, 10.01.2022
Рябков сообщил об отсутствии прогресса по вопросу нерасширения НАТО
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что прогресса на переговорах с США по теме нерасширения НАТО нет. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T20:16
2022-01-10T20:16
2022-01-10T20:25
в мире
сша
женева (город)
нато
вена
сергей рябков
совет россия-нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/76/1563637655_0:180:3092:1919_1920x0_80_0_0_cb0a23c5e10d12d726cdca8be67d6888.jpg
ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что прогресса на переговорах с США по теме нерасширения НАТО нет."По основному вопросу, касающемуся нерасширения НАТО, я бы сказал, что нет, не удалось добиться какого-то улучшения", - сказал он на брифинге.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220110/vstrecha-1767231229.html
https://ria.ru/20220110/nato-1767225689.html
сша
женева (город)
вена
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/76/1563637655_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_d18edaaddb17e83eb5b1c1ed417607cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, женева (город), нато, вена, сергей рябков, совет россия-нато, россия
20:16 10.01.2022 (обновлено: 20:25 10.01.2022)
Рябков сообщил об отсутствии прогресса по вопросу нерасширения НАТО
Замглавы МИД Рябков: Россия и США не достигли прогресса по вопросу нерасширения НАТО