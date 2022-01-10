https://ria.ru/20220110/ndfl-1767167119.html

В Госдуме предложили снизить НДФЛ для малообеспеченных россиян

В Госдуме предложили снизить НДФЛ для малообеспеченных россиян - РИА Новости, 10.01.2022

В Госдуме предложили снизить НДФЛ для малообеспеченных россиян

Работа по изменению подхода к НДФЛ для богатых и бедных ведется в Госдуме, вносятся законопроекты разных субъектов законодательной власти, ставку налога для... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T14:12

2022-01-10T14:12

2022-01-10T16:59

экономика

госдума рф

лдпр

ярослав нилов

михаил щапов

россия

ндфл

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752636754_0:0:3572:2009_1920x0_80_0_0_d31369b02edeab92ff480f584c25f312.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Работа по изменению подхода к НДФЛ для богатых и бедных ведется в Госдуме, вносятся законопроекты разных субъектов законодательной власти, ставку налога для малообеспеченных необходимо снижать вплоть до 0%, прокомментировал РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил в СМИ, что в России при доходах свыше 10 миллионов рублей в год нужно установить налог в 25% ставки НДФЛ, а для сверхприбыли — до 40-50%. При этом для граждан, получающих сумму равную или меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), налог нужно снизить до 5% или даже до нуля."Вносился целый набор законопроектов разных субъектов законодательной власти. Фракция ЛДПР предлагала вернуться к прогрессивной шкале налогообложения - чем больше получаешь, тем больше платишь. Подобные законопроекты, и не один, были уже рассмотрены и отклонены. Правительство не поддерживало, (думское - ред.) большинство не поддерживало. Но мы продолжим в этом направлении двигаться", - сказал Нилов.Парламентарий напомнил, что Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для граждан с доходами свыше 5 миллионов рублей в год."Но надо не только повышать, но и снижать налоги для тех, кто получает мало. Вплоть до того, что ставка должна быть 0% для тех, кто получает до 25 тысяч рублей. Здесь нужно комплексно подойти. Мы уже начали, но надо дальше в этом направлении двигаться", - отметил он.

https://ria.ru/20220109/ndfl-1767077065.html

https://ria.ru/20220101/vklady-1766336179.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, госдума рф, лдпр, ярослав нилов, михаил щапов, россия, ндфл