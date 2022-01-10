Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220110/ndfl-1767167119.html
В Госдуме предложили снизить НДФЛ для малообеспеченных россиян
В Госдуме предложили снизить НДФЛ для малообеспеченных россиян - РИА Новости, 10.01.2022
В Госдуме предложили снизить НДФЛ для малообеспеченных россиян
Работа по изменению подхода к НДФЛ для богатых и бедных ведется в Госдуме, вносятся законопроекты разных субъектов законодательной власти, ставку налога для... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T14:12
2022-01-10T16:59
экономика
госдума рф
лдпр
ярослав нилов
михаил щапов
россия
ндфл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752636754_0:0:3572:2009_1920x0_80_0_0_d31369b02edeab92ff480f584c25f312.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Работа по изменению подхода к НДФЛ для богатых и бедных ведется в Госдуме, вносятся законопроекты разных субъектов законодательной власти, ставку налога для малообеспеченных необходимо снижать вплоть до 0%, прокомментировал РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил в СМИ, что в России при доходах свыше 10 миллионов рублей в год нужно установить налог в 25% ставки НДФЛ, а для сверхприбыли — до 40-50%. При этом для граждан, получающих сумму равную или меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), налог нужно снизить до 5% или даже до нуля."Вносился целый набор законопроектов разных субъектов законодательной власти. Фракция ЛДПР предлагала вернуться к прогрессивной шкале налогообложения - чем больше получаешь, тем больше платишь. Подобные законопроекты, и не один, были уже рассмотрены и отклонены. Правительство не поддерживало, (думское - ред.) большинство не поддерживало. Но мы продолжим в этом направлении двигаться", - сказал Нилов.Парламентарий напомнил, что Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для граждан с доходами свыше 5 миллионов рублей в год."Но надо не только повышать, но и снижать налоги для тех, кто получает мало. Вплоть до того, что ставка должна быть 0% для тех, кто получает до 25 тысяч рублей. Здесь нужно комплексно подойти. Мы уже начали, но надо дальше в этом направлении двигаться", - отметил он.
https://ria.ru/20220109/ndfl-1767077065.html
https://ria.ru/20220101/vklady-1766336179.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752636754_536:0:2931:1796_1920x0_80_0_0_d6a839798be119db675c3adab527d49b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, госдума рф, лдпр, ярослав нилов, михаил щапов, россия, ндфл
14:12 10.01.2022 (обновлено: 16:59 10.01.2022)
 
В Госдуме предложили снизить НДФЛ для малообеспеченных россиян

Депутат Госдумы Нилов предложил снизить НДФЛ для россиян с зарплатой менее 25 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Работа по изменению подхода к НДФЛ для богатых и бедных ведется в Госдуме, вносятся законопроекты разных субъектов законодательной власти, ставку налога для малообеспеченных необходимо снижать вплоть до 0%, прокомментировал РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил в СМИ, что в России при доходах свыше 10 миллионов рублей в год нужно установить налог в 25% ставки НДФЛ, а для сверхприбыли — до 40-50%. При этом для граждан, получающих сумму равную или меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), налог нужно снизить до 5% или даже до нуля.
Владимир Гутенев - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
Вчера, 20:55
В Госдуме прокомментировали предложение повысить НДФЛ до 50 процентов
"Вносился целый набор законопроектов разных субъектов законодательной власти. Фракция ЛДПР предлагала вернуться к прогрессивной шкале налогообложения - чем больше получаешь, тем больше платишь. Подобные законопроекты, и не один, были уже рассмотрены и отклонены. Правительство не поддерживало, (думское - ред.) большинство не поддерживало. Но мы продолжим в этом направлении двигаться", - сказал Нилов.
Парламентарий напомнил, что Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для граждан с доходами свыше 5 миллионов рублей в год.
"Но надо не только повышать, но и снижать налоги для тех, кто получает мало. Вплоть до того, что ставка должна быть 0% для тех, кто получает до 25 тысяч рублей. Здесь нужно комплексно подойти. Мы уже начали, но надо дальше в этом направлении двигаться", - отметил он.
Снятие наличных в банкомате - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
1 января, 00:59
В России начал действовать налог на вклады
 
ЭкономикаГосдума РФЛДПРЯрослав НиловМихаил ЩаповРоссияНДФЛ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в Раде
01:28Постпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесцениться
01:19СМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализации
01:17Глава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с Россией
01:15Брокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рубли
01:09Глава Саксонии заявил о зависимости от российского газа
00:39В США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИ
00:22В Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в Женеве
00:00Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализовали
23:55Псаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в Женеве
23:55Умер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены
23:54Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан России
23:48Госдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБ
23:42Госдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениям
23:31США не проводят параллели между Казахстаном и Украиной
23:28США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТО
23:25Метрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face Pay
23:25Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией
23:15На юго-востоке Москвы нашли пропавшего подростка
23:13Переговоры России и США прошли на равных, заявил Косачев
Лента новостейМолния
Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в РадеПостпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесценитьсяСМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализацииГлава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с РоссиейБрокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рублиГлава Саксонии заявил о зависимости от российского газаВ США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИВ Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в ЖеневеПожар в многоквартирном доме в Ялте локализовалиПсаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в ЖеневеУмер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан РоссииГосдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБГосдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениямСША не проводят параллели между Казахстаном и Украиной США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТОМетрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face PayБайдену пока не доложили о результатах переговоров с РоссиейНа юго-востоке Москвы нашли пропавшего подросткаПереговоры России и США прошли на равных, заявил Косачев