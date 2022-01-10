14:12 10.01.2022 (обновлено: 16:59 10.01.2022)
В Госдуме предложили снизить НДФЛ для малообеспеченных россиян
Депутат Госдумы Нилов предложил снизить НДФЛ для россиян с зарплатой менее 25 тысяч рублей
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Работа по изменению подхода к НДФЛ для богатых и бедных ведется в Госдуме, вносятся законопроекты разных субъектов законодательной власти, ставку налога для малообеспеченных необходимо снижать вплоть до 0%, прокомментировал РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил в СМИ, что в России при доходах свыше 10 миллионов рублей в год нужно установить налог в 25% ставки НДФЛ, а для сверхприбыли — до 40-50%. При этом для граждан, получающих сумму равную или меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), налог нужно снизить до 5% или даже до нуля.
"Вносился целый набор законопроектов разных субъектов законодательной власти. Фракция ЛДПР предлагала вернуться к прогрессивной шкале налогообложения - чем больше получаешь, тем больше платишь. Подобные законопроекты, и не один, были уже рассмотрены и отклонены. Правительство не поддерживало, (думское - ред.) большинство не поддерживало. Но мы продолжим в этом направлении двигаться", - сказал Нилов.
Парламентарий напомнил, что Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для граждан с доходами свыше 5 миллионов рублей в год.
"Но надо не только повышать, но и снижать налоги для тех, кто получает мало. Вплоть до того, что ставка должна быть 0% для тех, кто получает до 25 тысяч рублей. Здесь нужно комплексно подойти. Мы уже начали, но надо дальше в этом направлении двигаться", - отметил он.
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