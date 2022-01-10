https://ria.ru/20220110/nato-1767232718.html
Рябков: России нужны гарантии, что Украина и Грузия не вступят в НАТО
Рябков: России нужны гарантии, что Украина и Грузия не вступят в НАТО - РИА Новости, 10.01.2022
Рябков: России нужны гарантии, что Украина и Грузия не вступят в НАТО
России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T20:25
2022-01-10T20:25
2022-01-10T22:55
в мире
украина
грузия
нато
россия
сергей рябков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767247141_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8aebd32cd26abf597c35db35381a6366.jpg
ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы подчеркиваем, что для нас это совершенно обязательно - удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: "Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса", - сказал Рябков журналистам."Нам надоело вести пустые разговоры, от полуобещаний, от неправильного истолкования, что часто происходило на переговорах за закрытыми дверями. Мы не доверяем другой стороне. Нам необходимы железобетонные, юридически значимые гарантии, не обещания, а именно гарантии, со словами "должны", "обязаны", никогда не становиться членами НАТО. Это вопрос национальной безопасности России", - подчеркнул он.
украина
грузия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767247141_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9437400b6333c065eddb6db0e26282b2.jpg
Рябков: "Необходимо добиться, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО"
России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
2022-01-10T20:25
true
PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, грузия, нато, россия, сергей рябков
20:25 10.01.2022 (обновлено: 22:55 10.01.2022)
Рябков: России нужны гарантии, что Украина и Грузия не вступят в НАТО
Замглавы МИД Рябков: России нужны гарантии, что Украина и Грузия никогда не вступят в НАТО
ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. России
нужны железобетонные гарантии, что Украина
и Грузия
никогда не станут членами НАТО
, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
"Мы подчеркиваем, что для нас это совершенно обязательно - удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: "Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса", - сказал Рябков журналистам.
"Нам надоело вести пустые разговоры, от полуобещаний, от неправильного истолкования, что часто происходило на переговорах за закрытыми дверями. Мы не доверяем другой стороне. Нам необходимы железобетонные, юридически значимые гарантии, не обещания, а именно гарантии, со словами "должны", "обязаны", никогда не становиться членами НАТО. Это вопрос национальной безопасности России", - подчеркнул он.