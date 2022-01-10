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Рябков: России нужны гарантии, что Украина и Грузия не вступят в НАТО

Рябков: России нужны гарантии, что Украина и Грузия не вступят в НАТО - РИА Новости, 10.01.2022

Рябков: России нужны гарантии, что Украина и Грузия не вступят в НАТО

России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.01.2022

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2022-01-10T20:25

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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы подчеркиваем, что для нас это совершенно обязательно - удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: "Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса", - сказал Рябков журналистам."Нам надоело вести пустые разговоры, от полуобещаний, от неправильного истолкования, что часто происходило на переговорах за закрытыми дверями. Мы не доверяем другой стороне. Нам необходимы железобетонные, юридически значимые гарантии, не обещания, а именно гарантии, со словами "должны", "обязаны", никогда не становиться членами НАТО. Это вопрос национальной безопасности России", - подчеркнул он.

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Рябков: "Необходимо добиться, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО" России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. 2022-01-10T20:25 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, украина, грузия, нато, россия, сергей рябков