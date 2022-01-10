https://ria.ru/20220110/nato-1767225929.html

Рябков заявил о необходимости изменений в отношениях России, США и НАТО

Рябков заявил о необходимости изменений в отношениях России, США и НАТО - РИА Новости, 10.01.2022

Рябков заявил о необходимости изменений в отношениях России, США и НАТО

" Игра с огнём" не в интересах Вашингтона, нужны радикальные изменения в отношениях России, США и НАТО, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков по... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T19:43

2022-01-10T19:43

2022-01-10T22:30

сша

нато

россия

в мире

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ЖЕНЕВА, 10 янв – РИА Новости. " Игра с огнём" не в интересах Вашингтона, нужны радикальные изменения в отношениях России, США и НАТО, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам первой встречи с американской стороной по гарантиям безопасности."Мы приехали в Женеву для того, чтобы это всё не зашло в тупик, и мы потратили значительные усилия, чтобы объяснить американским коллегам, почему игра с огнём не в их интересах, почему возможное игнорирование абсолютно оправданной постановки вопроса с нашей стороны о том, что дальше так, как это происходило в последние десятилетия в отношениях с НАТО, продолжаться не может",- сказал Рябков журналистам."Нужны радикальные изменения самой канвы наших отношений, ее матрицы, ее рамок",- отметил замминистра.

https://ria.ru/20220110/shagi-1767226093.html

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сша, нато, россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)