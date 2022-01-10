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https://ria.ru/20220110/nato-1767214994.html
В США заявили, что у России "нет права влиять" на Украину
В США заявили, что у России "нет права влиять" на Украину - РИА Новости, 10.01.2022
В США заявили, что у России "нет права влиять" на Украину
США не считают, что у России есть право решать, быть ли Украине в НАТО, сказал в интервью телеканалу CNN заместитель советника американского президента по... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T18:39
2022-01-10T18:57
в мире
украина
сша
нато
россия
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ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. США не считают, что у России есть право решать, быть ли Украине в НАТО, сказал в интервью телеканалу CNN заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джонатан Файнер.К начавшимся в понедельник переговорам с Западом Россия подготовила пакет предложений о взаимных гарантиях безопасности, которые включают, в частности, отказ от расширения североатлантического альянса за счет бывших советских республик."Соединенные Штаты очень ясно давали понять как публично, так и в частном порядке, что не России определять, будет или нет ассоциировать себя Украина с альянсом, сможет ли она вступить в альянс, с кем Украина выберет работать в мире", - сказал Файнер."Это суверенное решение правительства Украины и самого альянса, не России закрывать то, что мы называем открытыми дверьми НАТО", - добавил он.Россия ранее называла выходом за красные линии интеграцию Украины в НАТО и размещение на ее территории инфраструктуры альянса.
https://ria.ru/20220105/nato-1766597637.html
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в мире, украина, сша, нато, россия
18:39 10.01.2022 (обновлено: 18:57 10.01.2022)
 
В США заявили, что у России "нет права влиять" на Украину

Замсоветника президента США Файнер: у России нет права запрещать Украине вступать в НАТО

© REUTERS / Pascal RossignolШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / Pascal Rossignol
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. США не считают, что у России есть право решать, быть ли Украине в НАТО, сказал в интервью телеканалу CNN заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джонатан Файнер.
К начавшимся в понедельник переговорам с Западом Россия подготовила пакет предложений о взаимных гарантиях безопасности, которые включают, в частности, отказ от расширения североатлантического альянса за счет бывших советских республик.
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"Соединенные Штаты очень ясно давали понять как публично, так и в частном порядке, что не России определять, будет или нет ассоциировать себя Украина с альянсом, сможет ли она вступить в альянс, с кем Украина выберет работать в мире", - сказал Файнер.
"Это суверенное решение правительства Украины и самого альянса, не России закрывать то, что мы называем открытыми дверьми НАТО", - добавил он.
Россия ранее называла выходом за красные линии интеграцию Украины в НАТО и размещение на ее территории инфраструктуры альянса.
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