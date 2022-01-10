https://ria.ru/20220110/nato-1767213035.html
Швеция не намерена вступать в НАТО, заявила премьер
Швеция не намерена вступать в НАТО, заявила премьер - РИА Новости, 10.01.2022
Швеция не намерена вступать в НАТО, заявила премьер
Швеция не намерена вступать в НАТО и менять свою внешнеполитическую линию, однако Стокгольм сохраняет партнерство с Североатлантическим альянсом, заявила... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T18:29
2022-01-10T18:29
2022-01-10T18:32
в мире
стокгольм (город)
швеция
нато
магдалена андерссон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155144/74/1551447436_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c4f87d9d1e611a0c60ec20e5bd1078a2.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Швеция не намерена вступать в НАТО и менять свою внешнеполитическую линию, однако Стокгольм сохраняет партнерство с Североатлантическим альянсом, заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон."Швеция на протяжении долгого времени отстаивала свою линию в области безопасности, мы всегда четко заявляли, что у нас есть партнерство с НАТО... Позиция правительства ясна: мы не намерены вступать в НАТО", - сказала Андерссон на пресс-конференции, отвечая на вопрос о внешнеполитической линии Швеции.По словам премьер-министра, Швеция проводит свою линию в области политики безопасности страны: помимо партнерства с НАТО Стокгольм сохраняет "особые отношения" с Финляндией. Как считает, Андерссон, на данный момент для Швеции рискованно менять внешнеполитическую линию.Несмотря на такую четкую позицию Стокгольма во внешней политике, Андерссон подчеркнула, что в шведском риксдаге (парламенте) существует большинство, выступающее за углубление сотрудничества с Североатлантическим альянсом.
https://ria.ru/20211224/nato-1765330793.html
https://ria.ru/20220109/nato-1767070159.html
стокгольм (город)
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155144/74/1551447436_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8675c3cd61e85a69f0d21dbd7cbfabf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стокгольм (город), швеция, нато, магдалена андерссон
18:29 10.01.2022 (обновлено: 18:32 10.01.2022)
Швеция не намерена вступать в НАТО, заявила премьер
Премьер Швеции Андерссон: мы сотрудничаем с НАТО, но не намерены в нее вступать