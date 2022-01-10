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Швеция не намерена вступать в НАТО, заявила премьер
Швеция не намерена вступать в НАТО, заявила премьер - РИА Новости, 10.01.2022
Швеция не намерена вступать в НАТО, заявила премьер
Швеция не намерена вступать в НАТО и менять свою внешнеполитическую линию, однако Стокгольм сохраняет партнерство с Североатлантическим альянсом, заявила... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T18:29
2022-01-10T18:32
в мире
стокгольм (город)
швеция
нато
магдалена андерссон
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Швеция не намерена вступать в НАТО и менять свою внешнеполитическую линию, однако Стокгольм сохраняет партнерство с Североатлантическим альянсом, заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон."Швеция на протяжении долгого времени отстаивала свою линию в области безопасности, мы всегда четко заявляли, что у нас есть партнерство с НАТО... Позиция правительства ясна: мы не намерены вступать в НАТО", - сказала Андерссон на пресс-конференции, отвечая на вопрос о внешнеполитической линии Швеции.По словам премьер-министра, Швеция проводит свою линию в области политики безопасности страны: помимо партнерства с НАТО Стокгольм сохраняет "особые отношения" с Финляндией. Как считает, Андерссон, на данный момент для Швеции рискованно менять внешнеполитическую линию.Несмотря на такую четкую позицию Стокгольма во внешней политике, Андерссон подчеркнула, что в шведском риксдаге (парламенте) существует большинство, выступающее за углубление сотрудничества с Североатлантическим альянсом.
https://ria.ru/20211224/nato-1765330793.html
https://ria.ru/20220109/nato-1767070159.html
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в мире, стокгольм (город), швеция, нато, магдалена андерссон
18:29 10.01.2022 (обновлено: 18:32 10.01.2022)
 
Швеция не намерена вступать в НАТО, заявила премьер

Премьер Швеции Андерссон: мы сотрудничаем с НАТО, но не намерены в нее вступать

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтокгольм
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Стокгольм
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Швеция не намерена вступать в НАТО и менять свою внешнеполитическую линию, однако Стокгольм сохраняет партнерство с Североатлантическим альянсом, заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.
"Швеция на протяжении долгого времени отстаивала свою линию в области безопасности, мы всегда четко заявляли, что у нас есть партнерство с НАТО... Позиция правительства ясна: мы не намерены вступать в НАТО", - сказала Андерссон на пресс-конференции, отвечая на вопрос о внешнеполитической линии Швеции.
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По словам премьер-министра, Швеция проводит свою линию в области политики безопасности страны: помимо партнерства с НАТО Стокгольм сохраняет "особые отношения" с Финляндией. Как считает, Андерссон, на данный момент для Швеции рискованно менять внешнеполитическую линию.
Несмотря на такую четкую позицию Стокгольма во внешней политике, Андерссон подчеркнула, что в шведском риксдаге (парламенте) существует большинство, выступающее за углубление сотрудничества с Североатлантическим альянсом.
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