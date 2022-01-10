https://ria.ru/20220110/nato-1767213035.html

Швеция не намерена вступать в НАТО, заявила премьер

Швеция не намерена вступать в НАТО, заявила премьер - РИА Новости, 10.01.2022

Швеция не намерена вступать в НАТО, заявила премьер

Швеция не намерена вступать в НАТО и менять свою внешнеполитическую линию, однако Стокгольм сохраняет партнерство с Североатлантическим альянсом, заявила... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T18:29

2022-01-10T18:29

2022-01-10T18:32

в мире

стокгольм (город)

швеция

нато

магдалена андерссон

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Швеция не намерена вступать в НАТО и менять свою внешнеполитическую линию, однако Стокгольм сохраняет партнерство с Североатлантическим альянсом, заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон."Швеция на протяжении долгого времени отстаивала свою линию в области безопасности, мы всегда четко заявляли, что у нас есть партнерство с НАТО... Позиция правительства ясна: мы не намерены вступать в НАТО", - сказала Андерссон на пресс-конференции, отвечая на вопрос о внешнеполитической линии Швеции.По словам премьер-министра, Швеция проводит свою линию в области политики безопасности страны: помимо партнерства с НАТО Стокгольм сохраняет "особые отношения" с Финляндией. Как считает, Андерссон, на данный момент для Швеции рискованно менять внешнеполитическую линию.Несмотря на такую четкую позицию Стокгольма во внешней политике, Андерссон подчеркнула, что в шведском риксдаге (парламенте) существует большинство, выступающее за углубление сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

https://ria.ru/20211224/nato-1765330793.html

https://ria.ru/20220109/nato-1767070159.html

стокгольм (город)

швеция

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в мире, стокгольм (город), швеция, нато, магдалена андерссон