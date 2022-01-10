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Культура
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Сериал "Наследники" завоевал "Золотой глобус"
Сериал "Наследники" завоевал "Золотой глобус" - РИА Новости, 10.01.2022
Сериал "Наследники" завоевал "Золотой глобус"
Сериал "Наследники" завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический сериал", победителей учрежденной Ассоциацией иностранной прессы Голливуда премии РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T07:02
2022-01-10T07:02
культура
культура
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Сериал "Наследники" завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический сериал", победителей учрежденной Ассоциацией иностранной прессы Голливуда премии объявили в воскресенье.За звание лучшего драматического сериала по версии "Золотого глобуса" также боролись "Люпен", "Утреннее шоу", "Поза" и "Игра в кальмара".В комедийном жанре "Золотой глобус" завоевал" сериал "Хитрости", обойдя в этой категории сериалы "Великая", "Убийства в одном здании", "Псы резервации" и "Тед Лассо".Лучшим мини-сериалом по итогам года стал вышедший на платформе Amazon Prime "Подземная железная дорога", обошедшая в этой категории такие интересные и громкие работы года как "Ломка", "Уборщица - история матери-одиночки", "Импичмент - американская история преступлений" и "Мейр из Исттауна"."Золотой глобус" вручается ежегодно за достижения в кино и телевидении. 79-я церемония вручения награды из-за репутационных проблем HFPA проходит в закрытом режиме и не транслируется по телевидению или онлайн, список победителей организаторы публикуют на сайте и в соцсетях премии.
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культура
07:02 10.01.2022
 
Сериал "Наследники" завоевал "Золотой глобус"

Сериал "Наследники" завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический сериал"

© HBOКадр из сериала "Наследники"
Кадр из сериала Наследники
© HBO
Кадр из сериала "Наследники"
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Сериал "Наследники" завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический сериал", победителей учрежденной Ассоциацией иностранной прессы Голливуда премии объявили в воскресенье.
За звание лучшего драматического сериала по версии "Золотого глобуса" также боролись "Люпен", "Утреннее шоу", "Поза" и "Игра в кальмара".
В комедийном жанре "Золотой глобус" завоевал" сериал "Хитрости", обойдя в этой категории сериалы "Великая", "Убийства в одном здании", "Псы резервации" и "Тед Лассо".
Лучшим мини-сериалом по итогам года стал вышедший на платформе Amazon Prime "Подземная железная дорога", обошедшая в этой категории такие интересные и громкие работы года как "Ломка", "Уборщица - история матери-одиночки", "Импичмент - американская история преступлений" и "Мейр из Исттауна".
"Золотой глобус" вручается ежегодно за достижения в кино и телевидении. 79-я церемония вручения награды из-за репутационных проблем HFPA проходит в закрытом режиме и не транслируется по телевидению или онлайн, список победителей организаторы публикуют на сайте и в соцсетях премии.
Кадр из сериала Наследники
28 октября 2021, 02:05Культура
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