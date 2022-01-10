https://ria.ru/20220110/nasledniki-1767097026.html

Сериал "Наследники" завоевал "Золотой глобус"

Сериал "Наследники" завоевал "Золотой глобус" - РИА Новости, 10.01.2022

Сериал "Наследники" завоевал "Золотой глобус"

Сериал "Наследники" завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический сериал", победителей учрежденной Ассоциацией иностранной прессы Голливуда премии РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T07:02

2022-01-10T07:02

2022-01-10T07:02

культура

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756466348_0:0:1950:1098_1920x0_80_0_0_dc0ce36a6f6c86c414060ed3a1176df2.jpg

ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Сериал "Наследники" завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический сериал", победителей учрежденной Ассоциацией иностранной прессы Голливуда премии объявили в воскресенье.За звание лучшего драматического сериала по версии "Золотого глобуса" также боролись "Люпен", "Утреннее шоу", "Поза" и "Игра в кальмара".В комедийном жанре "Золотой глобус" завоевал" сериал "Хитрости", обойдя в этой категории сериалы "Великая", "Убийства в одном здании", "Псы резервации" и "Тед Лассо".Лучшим мини-сериалом по итогам года стал вышедший на платформе Amazon Prime "Подземная железная дорога", обошедшая в этой категории такие интересные и громкие работы года как "Ломка", "Уборщица - история матери-одиночки", "Импичмент - американская история преступлений" и "Мейр из Исттауна"."Золотой глобус" вручается ежегодно за достижения в кино и телевидении. 79-я церемония вручения награды из-за репутационных проблем HFPA проходит в закрытом режиме и не транслируется по телевидению или онлайн, список победителей организаторы публикуют на сайте и в соцсетях премии.

https://ria.ru/20211028/successio-1756454212.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культура