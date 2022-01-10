https://ria.ru/20220110/nakazanie-1767095831.html

Вступил в силу закон об уголовной ответственности для водителей-лихачей

Вступил в силу закон об уголовной ответственности для водителей-лихачей - РИА Новости, 10.01.2022

Вступил в силу закон об уголовной ответственности для водителей-лихачей

В России вступил в силу закон, по которому водителям, превышающим скорость и выезжающим на встречную полосу, грозит уголовное наказание. Соответствующий... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T06:38

2022-01-10T06:38

2022-01-10T12:09

общество

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766723680_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_42b23cf91b9805dd4867d4d89b1005d7.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В России вступил в силу закон, по которому водителям, превышающим скорость и выезжающим на встречную полосу, грозит уголовное наказание. Соответствующий документ подписал в конце декабря президент Владимир Путин.Поправки, внесенные в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс, касаются водителей, лишенных прав и неоднократно подвергавшихся административному наказанию. Речь идет об агрессивном вождении: превышении скорости от 60 и более километров в час, выезде на встречную полосу или трамвайные пути. Теперь злостных лихачей будут штрафовать в размере от 200 до 300 тысяч рублей, кроме того, им грозит до двух лет лишения свободы. При повторном нарушении срок наказания может вырасти до трех лет, а размер штрафа составит уже от 300 до 500 тысяч.Помимо этого, санкции статьи предусматривают лишение права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до шести лет, а также исправительные либо обязательные работы.Но эти правила не распространяются на те случаи, когда правонарушение зафиксировали дорожные камеры.Как говорилось в пояснительной записке к законопроекту, статистика свидетельствует о том, что более 40 процентов водителей не останавливает угроза административного наказания за превышение скорости и они повторно пренебрегают правилами дорожного движения, а каждый десятый совершает грубые нарушения.

https://ria.ru/20211230/likhachi_na_dorogakh-1766117282.html

https://ria.ru/20211224/zakon-1765295219.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, авто, россия