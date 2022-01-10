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Вступил в силу закон об уголовной ответственности для водителей-лихачей
Вступил в силу закон об уголовной ответственности для водителей-лихачей - РИА Новости, 10.01.2022
Вступил в силу закон об уголовной ответственности для водителей-лихачей
В России вступил в силу закон, по которому водителям, превышающим скорость и выезжающим на встречную полосу, грозит уголовное наказание. Соответствующий... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T06:38
2022-01-10T06:38
2022-01-10T12:09
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авто
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В России вступил в силу закон, по которому водителям, превышающим скорость и выезжающим на встречную полосу, грозит уголовное наказание. Соответствующий документ подписал в конце декабря президент Владимир Путин.Поправки, внесенные в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс, касаются водителей, лишенных прав и неоднократно подвергавшихся административному наказанию. Речь идет об агрессивном вождении: превышении скорости от 60 и более километров в час, выезде на встречную полосу или трамвайные пути. Теперь злостных лихачей будут штрафовать в размере от 200 до 300 тысяч рублей, кроме того, им грозит до двух лет лишения свободы. При повторном нарушении срок наказания может вырасти до трех лет, а размер штрафа составит уже от 300 до 500 тысяч.Помимо этого, санкции статьи предусматривают лишение права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до шести лет, а также исправительные либо обязательные работы.Но эти правила не распространяются на те случаи, когда правонарушение зафиксировали дорожные камеры.Как говорилось в пояснительной записке к законопроекту, статистика свидетельствует о том, что более 40 процентов водителей не останавливает угроза административного наказания за превышение скорости и они повторно пренебрегают правилами дорожного движения, а каждый десятый совершает грубые нарушения.
https://ria.ru/20211230/likhachi_na_dorogakh-1766117282.html
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общество, авто, россия
06:38 10.01.2022 (обновлено: 12:09 10.01.2022)
Вступил в силу закон об уголовной ответственности для водителей-лихачей
В России вступил в силу закон о наказании до трех лет за повторное превышение скорости
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
В России вступил в силу закон, по которому водителям, превышающим скорость и выезжающим на встречную полосу, грозит уголовное наказание. Соответствующий документ подписал в конце декабря президент Владимир Путин
.
Поправки, внесенные в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс, касаются водителей, лишенных прав и неоднократно подвергавшихся административному наказанию. Речь идет об агрессивном вождении: превышении скорости от 60 и более километров в час, выезде на встречную полосу или трамвайные пути.
Теперь злостных лихачей будут штрафовать в размере от 200 до 300 тысяч рублей, кроме того, им грозит до двух лет лишения свободы. При повторном нарушении срок наказания может вырасти до трех лет, а размер штрафа составит уже от 300 до 500 тысяч.
Помимо этого, санкции статьи предусматривают лишение права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до шести лет, а также исправительные либо обязательные работы.
Но эти правила не распространяются на те случаи, когда правонарушение зафиксировали дорожные камеры.
Как говорилось в пояснительной записке к законопроекту, статистика свидетельствует о том, что более 40 процентов водителей не останавливает угроза административного наказания за превышение скорости и они повторно пренебрегают правилами дорожного движения, а каждый десятый совершает грубые нарушения.