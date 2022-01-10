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Экс-госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи приговорили к четырем годам тюрьмы
Экс-госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи приговорили к четырем годам тюрьмы - РИА Новости, 10.01.2022
Экс-госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи приговорили к четырем годам тюрьмы
Бывший госсоветник Мьянмы, фактический премьер-министр страны и Нобелевский лауреат 76-летняя Аун Сан Су Чжи приговорена еще к четырем годам тюрьмы, сообщает... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T14:50
2022-01-10T14:50
в мире
происшествия
мьянма
аун сан су чжи
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 янв – РИА Новости. Бывший госсоветник Мьянмы, фактический премьер-министр страны и Нобелевский лауреат 76-летняя Аун Сан Су Чжи приговорена еще к четырем годам тюрьмы, сообщает издание Bangkok Post со ссылкой на источники.По данным собеседника издания, приговор был вынесен по нескольким обвинениям, в том числе в хранении нелицензионных раций. Это было последнее из множества судебных решений, по которым ее могли посадить в тюрьму на десятки лет.Новый срок будет добавлен к ранее вынесенным приговорам. Ранее Аун Сан Су Чжи получила четыре года тюрьмы за подстрекательство к беспорядкам и нарушение мер против COVID-19. Бывший президент страны Вин Мьинт приговорен к такому же тюремному сроку по тем же обвинениям.Позже глава государственного административного совета (военного правительства) Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн своей властью сократил их сроки содержания под стражей до двух лет, заключение они будут отбывать в своих нынешних резиденциях.Мьянманские военные пришли к власти в стране 1 февраля, использовав конституционный механизм передачи власти в чрезвычайной ситуации. Они обвинили бывшую правящую партию НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в Мьянме в ноябре 2020 года. Гражданские власти отказались принять к сведению результаты армейского расследования предполагаемых махинаций на выборах, как и начать собственное расследование. Военные арестовали 1 февраля гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую, заявив, что власть снова перейдет к гражданскому правительству после окончания действия режима ЧП, который введен на два года, и новых выборов.Действия военных вызвали массовое протестное движение, перешедшее после многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, к вооруженной борьбе против военного правительства. Оппозиция создала подпольное альтернативное Правительство национального единства, в которое вошли бывшие депутаты и функционеры НЛД и представители этнических политических сил, которое является вдохновителем протестных акций и вооруженной борьбы.
https://ria.ru/20211227/sanktsii-1765601896.html
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в мире, происшествия, мьянма, аун сан су чжи
14:50 10.01.2022
 
Экс-госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи приговорили к четырем годам тюрьмы

СМИ: экс-госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи приговорили еще к четырем годам тюрьмы

© AP Photo / Bullit MarquezГоссоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи
Госсоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© AP Photo / Bullit Marquez
Госсоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 янв – РИА Новости. Бывший госсоветник Мьянмы, фактический премьер-министр страны и Нобелевский лауреат 76-летняя Аун Сан Су Чжи приговорена еще к четырем годам тюрьмы, сообщает издание Bangkok Post со ссылкой на источники.
По данным собеседника издания, приговор был вынесен по нескольким обвинениям, в том числе в хранении нелицензионных раций. Это было последнее из множества судебных решений, по которым ее могли посадить в тюрьму на десятки лет.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря 2021, 09:50
В МИД ответили на вопрос о введении санкций против военных Мьянмы
Новый срок будет добавлен к ранее вынесенным приговорам. Ранее Аун Сан Су Чжи получила четыре года тюрьмы за подстрекательство к беспорядкам и нарушение мер против COVID-19. Бывший президент страны Вин Мьинт приговорен к такому же тюремному сроку по тем же обвинениям.
Позже глава государственного административного совета (военного правительства) Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн своей властью сократил их сроки содержания под стражей до двух лет, заключение они будут отбывать в своих нынешних резиденциях.
Мьянманские военные пришли к власти в стране 1 февраля, использовав конституционный механизм передачи власти в чрезвычайной ситуации. Они обвинили бывшую правящую партию НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в Мьянме в ноябре 2020 года. Гражданские власти отказались принять к сведению результаты армейского расследования предполагаемых махинаций на выборах, как и начать собственное расследование. Военные арестовали 1 февраля гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую, заявив, что власть снова перейдет к гражданскому правительству после окончания действия режима ЧП, который введен на два года, и новых выборов.
Участник акции протеста против военного переворота в Мандалае, Мьянма - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря 2021, 15:18
В ЕС считают, что военные власти Мьянмы ведут страну к кризису
Действия военных вызвали массовое протестное движение, перешедшее после многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, к вооруженной борьбе против военного правительства. Оппозиция создала подпольное альтернативное Правительство национального единства, в которое вошли бывшие депутаты и функционеры НЛД и представители этнических политических сил, которое является вдохновителем протестных акций и вооруженной борьбы.
 
В миреПроисшествияМьянмаАун Сан Су Чжи
 
 
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