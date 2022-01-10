https://ria.ru/20220110/myanma-1767176103.html

В Нобелевском комитете прокомментировали приговор экс-госсоветнику Мьянмы

В Нобелевском комитете прокомментировали приговор экс-госсоветнику Мьянмы - РИА Новости, 10.01.2022

В Нобелевском комитете прокомментировали приговор экс-госсоветнику Мьянмы

Норвежский Нобелевский комитет, присуждающий премию мира, назвал решение суда в Мьянме в отношении экс-госсоветника страны, лауреата Нобелевской премии мира в... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T15:00

2022-01-10T15:00

2022-01-10T15:00

в мире

мьянма

нобелевская премия мира

аун сан су чжи

норвежский нобелевский комитет

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Норвежский Нобелевский комитет, присуждающий премию мира, назвал решение суда в Мьянме в отношении экс-госсоветника страны, лауреата Нобелевской премии мира в 1991 году Аун Сан Су Чжи, "политически мотивированным", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на электронное письмо председателя комитета Берит Рейсс-Андерсен.Ранее в понедельник сообщалось, что бывший госсоветник Мьянмы, фактический премьер-министр страны и Нобелевский лауреат 76-летняя Аун Сан Су Чжи приговорена еще к четырем годам тюрьмы. Новый срок будет добавлен к ранее вынесенным приговорам."Нобелевский комитет глубоко обеспокоен ее ситуацией... Последнее решение в отношении Аун Сан Су Чжи - это политически мотивированное решение", - заявила Рейсс-Андерсен.Ранее Аун Сан Су Чжи получила четыре года тюрьмы за подстрекательство к беспорядкам и нарушение мер против COVID-19. Бывший президент страны Вин Мьинт приговорен к такому же тюремному сроку по тем же обвинениям. Позже глава государственного административного совета (военного правительства) Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн своей властью сократил их сроки содержания под стражей до двух лет, заключение они будут отбывать в своих нынешних резиденциях.Мьянманские военные пришли к власти в стране 1 февраля 2021 года, использовав конституционный механизм передачи власти в чрезвычайной ситуации. Они обвинили бывшую правящую партию НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в Мьянме в ноябре 2020 года. Гражданские власти отказались принять к сведению результаты армейского расследования предполагаемых махинаций на выборах, как и начать собственное расследование. Военные арестовали 1 февраля гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую, заявив, что власть снова перейдет к гражданскому правительству после окончания действия режима ЧП, который введен на два года, и новых выборов.Действия военных вызвали массовое протестное движение, перешедшее после многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, к вооруженной борьбе против военного правительства. Оппозиция создала подпольное альтернативное Правительство национального единства, в которое вошли бывшие депутаты и функционеры НЛД и представители этнических политических сил, которое является вдохновителем протестных акций и вооруженной борьбы.

https://ria.ru/20211210/nobelevka-1762732669.html

https://ria.ru/20211201/putin-1761638012.html

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в мире, мьянма, нобелевская премия мира, аун сан су чжи, норвежский нобелевский комитет