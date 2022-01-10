https://ria.ru/20220110/moskva-1767101409.html

Москвичам пообещали 35-сантиметровые сугробы

Москвичам пообещали 35-сантиметровые сугробы - РИА Новости, 10.01.2022

Москвичам пообещали 35-сантиметровые сугробы

Сугробы в Москве в понедельник в течение дня вырастут до 35 сантиметров, наиболее сильные снегопады пройдут утром и вечером, на дорогах ожидаются снежные... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T08:31

2022-01-10T08:31

2022-01-10T08:31

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сугробы в Москве в понедельник в течение дня вырастут до 35 сантиметров, наиболее сильные снегопады пройдут утром и вечером, на дорогах ожидаются снежные заносы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Ранее он сообщил агентству, что с вечера воскресенья в столице уже выпало 10% месячной нормы осадков."В течение дня в столице ожидается дополнительно еще 5-8 миллиметров осадков при месячной норме 42 миллиметра, благодаря чему сугробы вырастут до 35 сантиметров, что на 10 сантиметров больше положенного",- сообщил Тишковец.Он отметил, что наиболее сильные снегопады пройдут утром и вечером, на дорогах ожидаются снежные заносы. Видимость будет ухудшаться до 1-2 километров.

https://ria.ru/20220110/sneg-1767100182.html

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общество, москва, евгений тишковец, погода