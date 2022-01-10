https://ria.ru/20220110/moskva-1767101409.html
Москвичам пообещали 35-сантиметровые сугробы
Москвичам пообещали 35-сантиметровые сугробы - РИА Новости, 10.01.2022
Москвичам пообещали 35-сантиметровые сугробы
Сугробы в Москве в понедельник в течение дня вырастут до 35 сантиметров, наиболее сильные снегопады пройдут утром и вечером, на дорогах ожидаются снежные... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T08:31
2022-01-10T08:31
2022-01-10T08:31
общество
москва
евгений тишковец
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763614089_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_9f2841d833d80ddc4d86afbd18e840e8.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сугробы в Москве в понедельник в течение дня вырастут до 35 сантиметров, наиболее сильные снегопады пройдут утром и вечером, на дорогах ожидаются снежные заносы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Ранее он сообщил агентству, что с вечера воскресенья в столице уже выпало 10% месячной нормы осадков."В течение дня в столице ожидается дополнительно еще 5-8 миллиметров осадков при месячной норме 42 миллиметра, благодаря чему сугробы вырастут до 35 сантиметров, что на 10 сантиметров больше положенного",- сообщил Тишковец.Он отметил, что наиболее сильные снегопады пройдут утром и вечером, на дорогах ожидаются снежные заносы. Видимость будет ухудшаться до 1-2 километров.
https://ria.ru/20220110/sneg-1767100182.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763614089_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_ae2b05660b15d35d82569fcf6f8b37b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, погода
Москвичам пообещали 35-сантиметровые сугробы
Синоптик Тишковец: сугробы в Москве в понедельник вырастут до 35 сантиметров