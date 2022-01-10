Депп, Агузарова, Маккуин: как люди с необычным мышлением меняют мир

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Для Дэвида Боуи, ушедшего из жизни шесть лет назад, эпатаж был не прихотью, а нормой. Не зря его называли "хамелеоном рок-музыки". Придуманный им персонаж Зигги Стардаст стал альтер эго артиста. Боуи не просто сочинял песни, он каждый раз создавал себе особый образ, используя самые разные средства: от ярко-красного маллета до блестящего макияжа и провокационных нарядов.

Неудивительно, что он так сильно повлиял на шоу-бизнес и кино.