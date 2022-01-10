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Культура
https://ria.ru/20220110/moda-1766153185.html
Депп, Агузарова, Маккуин: как люди с необычным мышлением меняют мир
Депп, Агузарова, Маккуин: как люди с необычным мышлением меняют мир - РИА Новости, 10.01.2022
Депп, Агузарова, Маккуин: как люди с необычным мышлением меняют мир
Сегодня во многих странах мира отмечают День своеобразных людей. Неординарные личности двигают прогресс, создают новое, диктуют тренды, в том числе в моде... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T08:00
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джонни депп
александр бартенев
дэвид боуи
жанна агузарова
мода
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Сегодня во многих странах мира отмечают День своеобразных людей. Неординарные личности двигают прогресс, создают новое, диктуют тренды, в том числе в моде. Например, с некоторых пор мы надеваем кальсоны под джинсы, не стесняемся оверсайза и присматриваемся к "покусанным" платьям. О том, благодаря кому мы так выглядим, — в материале РИА Новости.
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джонни депп, александр бартенев, фото, дэвид боуи, жанна агузарова, мода, lady gaga (стефани джерманотта), стив маккуин, знаменитости
08:00 10.01.2022 (обновлено: 08:22 10.01.2022)
 

Депп, Агузарова, Маккуин: как люди с необычным мышлением меняют мир

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Сегодня во многих странах мира отмечают День своеобразных людей. Неординарные личности двигают прогресс, создают новое, диктуют тренды, в том числе в моде. Например, с некоторых пор мы надеваем кальсоны под джинсы, не стесняемся оверсайза и присматриваемся к "покусанным" платьям. О том, благодаря кому мы так выглядим, — в материале РИА Новости.
© AP Photo

Для Дэвида Боуи, ушедшего из жизни шесть лет назад, эпатаж был не прихотью, а нормой. Не зря его называли "хамелеоном рок-музыки". Придуманный им персонаж Зигги Стардаст стал альтер эго артиста. Боуи не просто сочинял песни, он каждый раз создавал себе особый образ, используя самые разные средства: от ярко-красного маллета до блестящего макияжа и провокационных нарядов.

Неудивительно, что он так сильно повлиял на шоу-бизнес и кино.

Музыкант Дэвид Боуи
1 из 11

Для Дэвида Боуи, ушедшего из жизни шесть лет назад, эпатаж был не прихотью, а нормой. Не зря его называли "хамелеоном рок-музыки". Придуманный им персонаж Зигги Стардаст стал альтер эго артиста. Боуи не просто сочинял песни, он каждый раз создавал себе особый образ, используя самые разные средства: от ярко-красного маллета до блестящего макияжа и провокационных нарядов.

Неудивительно, что он так сильно повлиял на шоу-бизнес и кино.

© AP Photo
© AFP 2021 / Lluis Gene

Вечный пират Джонни Депп прекрасен в любом образе и на экране, и в жизни. И хотя на красных ковровых дорожках обычно действует дресс-код, Джонни редко облачается в смокинг.

Подведенные глаза, очки с цветными линзами, многочисленные фенечки с цепочками и колоритные шляпы-федоры или кепи могут показаться избыточными. Но самому Деппу комфортно в таком облике. А мы продолжаем им восхищаться, несмотря на скандалы и обвинения.

Джонни Депп
2 из 11

Вечный пират Джонни Депп прекрасен в любом образе и на экране, и в жизни. И хотя на красных ковровых дорожках обычно действует дресс-код, Джонни редко облачается в смокинг.

Подведенные глаза, очки с цветными линзами, многочисленные фенечки с цепочками и колоритные шляпы-федоры или кепи могут показаться избыточными. Но самому Деппу комфортно в таком облике. А мы продолжаем им восхищаться, несмотря на скандалы и обвинения.

© AFP 2021 / Lluis Gene
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанк

Человек-оркестр Андрей Бартенев — экспериментатор и автор провокационных, интерактивных инсталляций и перформансов — абсурдных, карнавальных.

Его дикие костюмы и грим сами по себе становятся арт-объектами. Необычные головные уборы, цветные наряды, странные фактуры и невообразимых оттенков ткани — это не про повседневность, а про Бартенева.

Художник Андрей Бартенев на открытии выставки фотографий графини Веры Готлиб Анны фон Лендорф (Верушка) Верушка. Автопортреты. Нью-Йорк. 1994-1998 гг.
3 из 11

Человек-оркестр Андрей Бартенев — экспериментатор и автор провокационных, интерактивных инсталляций и перформансов — абсурдных, карнавальных.

Его дикие костюмы и грим сами по себе становятся арт-объектами. Необычные головные уборы, цветные наряды, странные фактуры и невообразимых оттенков ткани — это не про повседневность, а про Бартенева.

© РИА Новости / Валерий Левитин
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Наверное, многим интересно, как одевается Жанна Агузарова вне сцены. "Инопланетянка" не носит ничего скучного, и каждый ее выход — своеобразное заявление. Не всем понятное и зачастую шокирующее. Но зато всегда привлекающее повышенное внимание.

Жанна как никто другой умеет сочетать неочевидное: неожиданный цвет волос и сложные укладки, массивные ожерелья, яркий макияж.

Жанна Агузарова в посольстве Британии
4 из 11

Наверное, многим интересно, как одевается Жанна Агузарова вне сцены. "Инопланетянка" не носит ничего скучного, и каждый ее выход — своеобразное заявление. Не всем понятное и зачастую шокирующее. Но зато всегда привлекающее повышенное внимание.

Жанна как никто другой умеет сочетать неочевидное: неожиданный цвет волос и сложные укладки, массивные ожерелья, яркий макияж.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© AFP 2021 / François Guillot

Модельеры тоже мыслят неординарно. Иногда публика не успевает за их воображением: бывает, что новые образы получаются слишком уж экстравагантными. Королем эпатажа был Александр Маккуин.

Каждая его коллекция шокировала, поражала. Например, Plato's Atlantis 2010 года, вдохновленная Атлантидой.

Туфли-броненосцы стали знаком бренда, а Леди Гага появилась в них в клипе Bad Romance. Впрочем, только для таких выходов они и уместны: вряд ли эта обувь годится для офиса или встречи с друзьями.

Кстати, Plato’s Atlantis — первый в истории модный показ, транслировавшийся на широкую аудиторию онлайн и в режиме реального времени.

Туфли-броненосцы дизайнера Александра Маккуина
5 из 11

Модельеры тоже мыслят неординарно. Иногда публика не успевает за их воображением: бывает, что новые образы получаются слишком уж экстравагантными. Королем эпатажа был Александр Маккуин.

Каждая его коллекция шокировала, поражала. Например, Plato's Atlantis 2010 года, вдохновленная Атлантидой.

Туфли-броненосцы стали знаком бренда, а Леди Гага появилась в них в клипе Bad Romance. Впрочем, только для таких выходов они и уместны: вряд ли эта обувь годится для офиса или встречи с друзьями.

Кстати, Plato’s Atlantis — первый в истории модный показ, транслировавшийся на широкую аудиторию онлайн и в режиме реального времени.

© AFP 2021 / François Guillot
© AFP 2021 / Bertrand Guay

Нидерландский дуэт Viktor & Rolf позиционирует себя как fashion artists, то есть художники от моды. Ткани для них — своеобразный холст, на котором они творят.

Их знаменитое платье-подушка выглядит весьма уютно, но это сомнительный вариант для офиса или похода в театр (но такие пальто при нашем климате уже популярны). А завораживающие юбки из тюля, как будто обкусанные со всех сторон, выглядят эффектно, но совершенно не утилитарно.

Модель представляет творение из коллекции Viktor & Rolf на показе коллекции Haute Couture в Париже
6 из 11

Нидерландский дуэт Viktor & Rolf позиционирует себя как fashion artists, то есть художники от моды. Ткани для них — своеобразный холст, на котором они творят.

Их знаменитое платье-подушка выглядит весьма уютно, но это сомнительный вариант для офиса или похода в театр (но такие пальто при нашем климате уже популярны). А завораживающие юбки из тюля, как будто обкусанные со всех сторон, выглядят эффектно, но совершенно не утилитарно.

© AFP 2021 / Bertrand Guay
© AFP 2021 / Patrick Kovarik

Гарет Пью часто экспериментирует с формой и объемом, искажая силуэты почти до неузнаваемости. Работает с ПВХ, латексом, фантазирует со стилем пэчворк, гибким оргстеклом (создавая из него причудливые кольчуги).

А еще Гарет вдохновляется сказками, например "Волшебником из страны Оз". Одна из его коллекций получилась совершенно фантастической и абсолютно "неносибельной" в повседневности.

Мало кто осмелится примерить головные уборы, имитирующие крылья птицы, или платья с чрезмерно массивными подплечниками.

Модель на показе осенне-зимней коллекции 2014/2015 Гарета Пью в Париже
7 из 11

Гарет Пью часто экспериментирует с формой и объемом, искажая силуэты почти до неузнаваемости. Работает с ПВХ, латексом, фантазирует со стилем пэчворк, гибким оргстеклом (создавая из него причудливые кольчуги).

А еще Гарет вдохновляется сказками, например "Волшебником из страны Оз". Одна из его коллекций получилась совершенно фантастической и абсолютно "неносибельной" в повседневности.

Мало кто осмелится примерить головные уборы, имитирующие крылья птицы, или платья с чрезмерно массивными подплечниками.

© AFP 2021 / Patrick Kovarik
© AFP 2021 / Getty/Ilya S. Savenok

Часто кутюрье мыслят слишком смело: несколько лет назад подиумы заполонили мужчины-модели в юбках.

Несмотря на разнообразие фактур и фасонов, в жизни почти никто из джентльменов не решился на такие эксперименты. Шорты-палаццо и шотландские килты не в счет!

Модель идет по подиуму в Come On World с JOJO SHOES во время показа Flying Solo
8 из 11

Часто кутюрье мыслят слишком смело: несколько лет назад подиумы заполонили мужчины-модели в юбках.

Несмотря на разнообразие фактур и фасонов, в жизни почти никто из джентльменов не решился на такие эксперименты. Шорты-палаццо и шотландские килты не в счет!

© AFP 2021 / Getty/Ilya S. Savenok
© AFP 2021 / Getty/Donell Woodson

Совсем недавно мы носили приталенные силуэты и облегающие фасоны. Вещи оверсайз надевали исключительно в домашней обстановке, а то и сразу отправляли в утиль.

Теперь же в каждом гардеробе есть хотя бы пара мешковатых предметов одежды. Образ без одной такой вещи считается незавершенным.

Модель и актер Сахил Салатия в грубых ботинках, Нью-Йорк
9 из 11

Совсем недавно мы носили приталенные силуэты и облегающие фасоны. Вещи оверсайз надевали исключительно в домашней обстановке, а то и сразу отправляли в утиль.

Теперь же в каждом гардеробе есть хотя бы пара мешковатых предметов одежды. Образ без одной такой вещи считается незавершенным.

© AFP 2021 / Getty/Donell Woodson
© РИА Новости

Иногда модные коллекции просто опережают время. Когда-то мы не могли даже представить, что будем носить кальсоны под джинсами, да еще и гордиться этим.

Если раньше подштанники скрывали под слоями одежды, то этой зимой можно сколько угодно выставлять кальсоны напоказ.

Выглядит по-прежнему очень смело, зато голые щиколотки вышли из моды.

Джинсы с кальсонами
10 из 11

Иногда модные коллекции просто опережают время. Когда-то мы не могли даже представить, что будем носить кальсоны под джинсами, да еще и гордиться этим.

Если раньше подштанники скрывали под слоями одежды, то этой зимой можно сколько угодно выставлять кальсоны напоказ.

Выглядит по-прежнему очень смело, зато голые щиколотки вышли из моды.

© РИА Новости
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

А вот кроссовки на массивной подошве — нет. Несколько лет назад мы ужасались этим гигантам, которые иногда выглядели как настоящие котурны. Но сейчас чем массивнее пятка у обуви, тем интереснее.

Бренды фантазируют с формой, фактурой и цветами, предлагают симбиоз с бутсами и кедами, а нам остается только обновлять страницы онлайн-коллекций или занимать очереди в магазины за новинками, ведь свежие выпуски и коллаборации раскупаются за считанные часы и часто становятся предметом коллекционирования.

Девушка в кроссовках на массивной подошве
11 из 11

А вот кроссовки на массивной подошве — нет. Несколько лет назад мы ужасались этим гигантам, которые иногда выглядели как настоящие котурны. Но сейчас чем массивнее пятка у обуви, тем интереснее.

Бренды фантазируют с формой, фактурой и цветами, предлагают симбиоз с бутсами и кедами, а нам остается только обновлять страницы онлайн-коллекций или занимать очереди в магазины за новинками, ведь свежие выпуски и коллаборации раскупаются за считанные часы и часто становятся предметом коллекционирования.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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КультураДжонни ДеппАлександр БартеневДэвид БоуиЖанна АгузаровамодаLady Gaga (Стефани Джерманотта)Стив МаккуинЗнаменитости
 
 
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