Депп, Агузарова, Маккуин: как люди с необычным мышлением меняют мир
Для Дэвида Боуи, ушедшего из жизни шесть лет назад, эпатаж был не прихотью, а нормой. Не зря его называли "хамелеоном рок-музыки". Придуманный им персонаж Зигги Стардаст стал альтер эго артиста. Боуи не просто сочинял песни, он каждый раз создавал себе особый образ, используя самые разные средства: от ярко-красного маллета до блестящего макияжа и провокационных нарядов.
Неудивительно, что он так сильно повлиял на шоу-бизнес и кино.
Для Дэвида Боуи, ушедшего из жизни шесть лет назад, эпатаж был не прихотью, а нормой. Не зря его называли "хамелеоном рок-музыки". Придуманный им персонаж Зигги Стардаст стал альтер эго артиста. Боуи не просто сочинял песни, он каждый раз создавал себе особый образ, используя самые разные средства: от ярко-красного маллета до блестящего макияжа и провокационных нарядов.
Неудивительно, что он так сильно повлиял на шоу-бизнес и кино.
Вечный пират Джонни Депп прекрасен в любом образе и на экране, и в жизни. И хотя на красных ковровых дорожках обычно действует дресс-код, Джонни редко облачается в смокинг.
Подведенные глаза, очки с цветными линзами, многочисленные фенечки с цепочками и колоритные шляпы-федоры или кепи могут показаться избыточными. Но самому Деппу комфортно в таком облике. А мы продолжаем им восхищаться, несмотря на скандалы и обвинения.
Вечный пират Джонни Депп прекрасен в любом образе и на экране, и в жизни. И хотя на красных ковровых дорожках обычно действует дресс-код, Джонни редко облачается в смокинг.
Подведенные глаза, очки с цветными линзами, многочисленные фенечки с цепочками и колоритные шляпы-федоры или кепи могут показаться избыточными. Но самому Деппу комфортно в таком облике. А мы продолжаем им восхищаться, несмотря на скандалы и обвинения.
Человек-оркестр Андрей Бартенев — экспериментатор и автор провокационных, интерактивных инсталляций и перформансов — абсурдных, карнавальных.
Его дикие костюмы и грим сами по себе становятся арт-объектами. Необычные головные уборы, цветные наряды, странные фактуры и невообразимых оттенков ткани — это не про повседневность, а про Бартенева.
Человек-оркестр Андрей Бартенев — экспериментатор и автор провокационных, интерактивных инсталляций и перформансов — абсурдных, карнавальных.
Его дикие костюмы и грим сами по себе становятся арт-объектами. Необычные головные уборы, цветные наряды, странные фактуры и невообразимых оттенков ткани — это не про повседневность, а про Бартенева.
Наверное, многим интересно, как одевается Жанна Агузарова вне сцены. "Инопланетянка" не носит ничего скучного, и каждый ее выход — своеобразное заявление. Не всем понятное и зачастую шокирующее. Но зато всегда привлекающее повышенное внимание.
Жанна как никто другой умеет сочетать неочевидное: неожиданный цвет волос и сложные укладки, массивные ожерелья, яркий макияж.
Наверное, многим интересно, как одевается Жанна Агузарова вне сцены. "Инопланетянка" не носит ничего скучного, и каждый ее выход — своеобразное заявление. Не всем понятное и зачастую шокирующее. Но зато всегда привлекающее повышенное внимание.
Жанна как никто другой умеет сочетать неочевидное: неожиданный цвет волос и сложные укладки, массивные ожерелья, яркий макияж.
Модельеры тоже мыслят неординарно. Иногда публика не успевает за их воображением: бывает, что новые образы получаются слишком уж экстравагантными. Королем эпатажа был Александр Маккуин.
Каждая его коллекция шокировала, поражала. Например, Plato's Atlantis 2010 года, вдохновленная Атлантидой.
Туфли-броненосцы стали знаком бренда, а Леди Гага появилась в них в клипе Bad Romance. Впрочем, только для таких выходов они и уместны: вряд ли эта обувь годится для офиса или встречи с друзьями.
Кстати, Plato’s Atlantis — первый в истории модный показ, транслировавшийся на широкую аудиторию онлайн и в режиме реального времени.
Модельеры тоже мыслят неординарно. Иногда публика не успевает за их воображением: бывает, что новые образы получаются слишком уж экстравагантными. Королем эпатажа был Александр Маккуин.
Каждая его коллекция шокировала, поражала. Например, Plato's Atlantis 2010 года, вдохновленная Атлантидой.
Туфли-броненосцы стали знаком бренда, а Леди Гага появилась в них в клипе Bad Romance. Впрочем, только для таких выходов они и уместны: вряд ли эта обувь годится для офиса или встречи с друзьями.
Кстати, Plato’s Atlantis — первый в истории модный показ, транслировавшийся на широкую аудиторию онлайн и в режиме реального времени.
Нидерландский дуэт Viktor & Rolf позиционирует себя как fashion artists, то есть художники от моды. Ткани для них — своеобразный холст, на котором они творят.
Их знаменитое платье-подушка выглядит весьма уютно, но это сомнительный вариант для офиса или похода в театр (но такие пальто при нашем климате уже популярны). А завораживающие юбки из тюля, как будто обкусанные со всех сторон, выглядят эффектно, но совершенно не утилитарно.
Нидерландский дуэт Viktor & Rolf позиционирует себя как fashion artists, то есть художники от моды. Ткани для них — своеобразный холст, на котором они творят.
Их знаменитое платье-подушка выглядит весьма уютно, но это сомнительный вариант для офиса или похода в театр (но такие пальто при нашем климате уже популярны). А завораживающие юбки из тюля, как будто обкусанные со всех сторон, выглядят эффектно, но совершенно не утилитарно.
Гарет Пью часто экспериментирует с формой и объемом, искажая силуэты почти до неузнаваемости. Работает с ПВХ, латексом, фантазирует со стилем пэчворк, гибким оргстеклом (создавая из него причудливые кольчуги).
А еще Гарет вдохновляется сказками, например "Волшебником из страны Оз". Одна из его коллекций получилась совершенно фантастической и абсолютно "неносибельной" в повседневности.
Мало кто осмелится примерить головные уборы, имитирующие крылья птицы, или платья с чрезмерно массивными подплечниками.
Гарет Пью часто экспериментирует с формой и объемом, искажая силуэты почти до неузнаваемости. Работает с ПВХ, латексом, фантазирует со стилем пэчворк, гибким оргстеклом (создавая из него причудливые кольчуги).
А еще Гарет вдохновляется сказками, например "Волшебником из страны Оз". Одна из его коллекций получилась совершенно фантастической и абсолютно "неносибельной" в повседневности.
Мало кто осмелится примерить головные уборы, имитирующие крылья птицы, или платья с чрезмерно массивными подплечниками.
Часто кутюрье мыслят слишком смело: несколько лет назад подиумы заполонили мужчины-модели в юбках.
Несмотря на разнообразие фактур и фасонов, в жизни почти никто из джентльменов не решился на такие эксперименты. Шорты-палаццо и шотландские килты не в счет!
Часто кутюрье мыслят слишком смело: несколько лет назад подиумы заполонили мужчины-модели в юбках.
Несмотря на разнообразие фактур и фасонов, в жизни почти никто из джентльменов не решился на такие эксперименты. Шорты-палаццо и шотландские килты не в счет!
Совсем недавно мы носили приталенные силуэты и облегающие фасоны. Вещи оверсайз надевали исключительно в домашней обстановке, а то и сразу отправляли в утиль.
Теперь же в каждом гардеробе есть хотя бы пара мешковатых предметов одежды. Образ без одной такой вещи считается незавершенным.
Совсем недавно мы носили приталенные силуэты и облегающие фасоны. Вещи оверсайз надевали исключительно в домашней обстановке, а то и сразу отправляли в утиль.
Теперь же в каждом гардеробе есть хотя бы пара мешковатых предметов одежды. Образ без одной такой вещи считается незавершенным.
Иногда модные коллекции просто опережают время. Когда-то мы не могли даже представить, что будем носить кальсоны под джинсами, да еще и гордиться этим.
Если раньше подштанники скрывали под слоями одежды, то этой зимой можно сколько угодно выставлять кальсоны напоказ.
Выглядит по-прежнему очень смело, зато голые щиколотки вышли из моды.
Иногда модные коллекции просто опережают время. Когда-то мы не могли даже представить, что будем носить кальсоны под джинсами, да еще и гордиться этим.
Если раньше подштанники скрывали под слоями одежды, то этой зимой можно сколько угодно выставлять кальсоны напоказ.
Выглядит по-прежнему очень смело, зато голые щиколотки вышли из моды.
А вот кроссовки на массивной подошве — нет. Несколько лет назад мы ужасались этим гигантам, которые иногда выглядели как настоящие котурны. Но сейчас чем массивнее пятка у обуви, тем интереснее.
Бренды фантазируют с формой, фактурой и цветами, предлагают симбиоз с бутсами и кедами, а нам остается только обновлять страницы онлайн-коллекций или занимать очереди в магазины за новинками, ведь свежие выпуски и коллаборации раскупаются за считанные часы и часто становятся предметом коллекционирования.
А вот кроссовки на массивной подошве — нет. Несколько лет назад мы ужасались этим гигантам, которые иногда выглядели как настоящие котурны. Но сейчас чем массивнее пятка у обуви, тем интереснее.
Бренды фантазируют с формой, фактурой и цветами, предлагают симбиоз с бутсами и кедами, а нам остается только обновлять страницы онлайн-коллекций или занимать очереди в магазины за новинками, ведь свежие выпуски и коллаборации раскупаются за считанные часы и часто становятся предметом коллекционирования.