https://ria.ru/20220110/mladenets-1767111208.html
В Новосибирской области нашли брошенного в коробке младенца
В Новосибирской области нашли брошенного в коробке младенца - РИА Новости, 10.01.2022
В Новосибирской области нашли брошенного в коробке младенца
Следователи в Новосибирской области разыскивают мать новорожденного ребенка, оставленного в коробке на обочине дороги, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T09:57
2022-01-10T09:57
2022-01-10T10:36
происшествия
новосибирская область
новосибирский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НОВОСИБИРСК, 10 янв – РИА Новости. Следователи в Новосибирской области разыскивают мать новорожденного ребенка, оставленного в коробке на обочине дороги, сообщает региональное управление СК РФ.Новорожденную девочку нашли в коробке на обочине автодороги вблизи села Сосновка Новосибирского района в Рождество, вечером 7 января."Возбуждено уголовное дело … по статье "Покушение на убийство малолетнего"… В настоящее время жизни и здоровью малолетнего ничего не угрожает", - говорится в релизе.Следственный комитет совместно с МВД выясняет все обстоятельства случившегося, а также человека, оставившего ребенка.
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происшествия, новосибирская область, новосибирский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
09:57 10.01.2022 (обновлено: 10:36 10.01.2022)
В Новосибирской области нашли брошенного в коробке младенца
В Новосибирской области на обочине нашли брошенного в коробке младенца