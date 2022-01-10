https://ria.ru/20220110/mitropolit-1767196127.html

Глава православной церкви в Казахстане выступил с обращением к гражданам

Глава православной церкви в Казахстане выступил с обращением к гражданам - РИА Новости, 10.01.2022

Глава православной церкви в Казахстане выступил с обращением к гражданам

Православная церковь Казахстана поддерживает своевременное решение главы государства призвать на помощь в республику миротворческие силы ОДКБ, сказал митрополит РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T16:49

2022-01-10T16:49

2022-01-10T16:50

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Православная церковь Казахстана поддерживает своевременное решение главы государства призвать на помощь в республику миротворческие силы ОДКБ, сказал митрополит Астанайский и Казахстанский Александр (Могилев) в обращении к казахстанцам в день национального траура."Православная Церковь Казахстана всецело поддерживает мудрое своевременное решение главы государства призвать на помощь в Республику миротворческие силы ОДКБ. Уже сейчас все мы видим добрые результаты по восстановлению в Казахстане безопасности и конституционного порядка, свидетельствующие о правильности и актуальности позиции президента в решении этих вопросов. Здоровые силы общества должны сплотиться вокруг главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, чтобы преодолеть кризис и обеспечить целостность страны", - говорится в обращении к казахстанцам митрополита Астанайского и Казахстанского, опубликованном на сайте Русской православной церкви.Митрополит подчеркнул, что Казахстан подвергся "коварному нападению экстремистов, которые использовали самые жестокие средства для того, чтобы запугать людей, заставить их выполнять свою порочную волю, уничтожить принципы добрососедства и терпимости, разрушить государственный суверенитет"."Совершенные в священные рождественские дни циничные злодеяния требуют решительного осуждения, всестороннего противодействия и безотлагательного усиления сотрудничества всего мирового сообщества по противодействию терроризму. Хаос и насилие должны быть остановлены во имя торжества правды и мирной жизни граждан", — подчеркнул глава митрополичьего округа.Митрополит Александр в день траура пожелал родным и близким погибших "утешения свыше, раненым — скорейшего исцеления, всем, кто трудится для преодоления последствий случившегося — мужества и укрепления сил, а всему народу Казахстана — единодушия, сплоченности и решительности в борьбе с экстремизмом".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220108/khramy-1766994256.html

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766646092.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220110/tokaev-1767158952.html

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в мире, казахстан, оон, одкб, русская православная церковь, жанаозен, актау