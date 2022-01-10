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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220110/mishustin-1767151184.html
"Пушкинской картой" разрешат оплачивать билеты на российские фильмы
"Пушкинской картой" разрешат оплачивать билеты на российские фильмы - РИА Новости, 10.01.2022
"Пушкинской картой" разрешат оплачивать билеты на российские фильмы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что с февраля россияне смогут использовать "Пушкинскую карту" для покупки билетов в кинотеатры на отечественные... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T12:56
2022-01-10T14:36
правительство рф
михаил мишустин
фонд кино
россия
общество
культура
кино и сериалы
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что с февраля россияне смогут использовать "Пушкинскую карту" для покупки билетов в кинотеатры на отечественные фильмы, на это в течение года по программе можно будет тратить до двух тысяч рублей."С 1 января номинал "Пушкинской карты" увеличен с трех до пяти тысяч рублей в год. Со следующего месяца - с февраля - возможности карты будут расширены. Ее станут принимать и в кинотеатрах при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке министерства культуры и Фонда кино. В течение года на это можно использовать до 2 тысяч рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.Он также констатировал, что в целом "Пушкинская карта" стала очень востребованной программой. "Всего за четыре месяца в ней приняли участие около 3,7 млн человек. Было куплено билетов более чем на 2 млрд рублей", - подчеркнул премьер-министр."Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
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правительство рф, михаил мишустин, фонд кино, россия, общество, кино и сериалы
12:56 10.01.2022 (обновлено: 14:36 10.01.2022)
 
"Пушкинской картой" разрешат оплачивать билеты на российские фильмы

Мишустин: с февраля на "Пушкинскую карту" можно будет купить билеты на российские фильмы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОбразцы "Пушкинской карты"
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что с февраля россияне смогут использовать "Пушкинскую карту" для покупки билетов в кинотеатры на отечественные фильмы, на это в течение года по программе можно будет тратить до двух тысяч рублей.
"С 1 января номинал "Пушкинской карты" увеличен с трех до пяти тысяч рублей в год. Со следующего месяца - с февраля - возможности карты будут расширены. Ее станут принимать и в кинотеатрах при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке министерства культуры и Фонда кино. В течение года на это можно использовать до 2 тысяч рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Он также констатировал, что в целом "Пушкинская карта" стала очень востребованной программой. "Всего за четыре месяца в ней приняли участие около 3,7 млн человек. Было куплено билетов более чем на 2 млрд рублей", - подчеркнул премьер-министр.
"Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
Презентация, посвященная запуску культурной программы Пушкинская карта - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
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КультураПравительство РФМихаил МишустинФонд киноРоссияОбществоКино и сериалы
 
 
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