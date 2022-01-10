https://ria.ru/20220110/mgu-1767240804.html

В МГУ раскрыли план по обучению Алисы Тепляковой

В МГУ раскрыли план по обучению Алисы Тепляковой - РИА Новости, 10.01.2022

В МГУ раскрыли план по обучению Алисы Тепляковой

В случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану, сообщила пресс-служба факультета психологии МГУ РИА Новости. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T21:34

2022-01-10T21:34

2022-01-10T21:34

общество

мгу имени м. в. ломоносова

алиса теплякова

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану, сообщила пресс-служба факультета психологии МГУ РИА Новости."В случае успешной сдачи сессии при наличии желания Тепляковой А. Е. продолжать обучение, индивидуальный учебный план для нее будет реализован в соответствии с образовательным стандартом", - говорится в сообщение.По словам пресс-службы, факультет психологии по-прежнему надеется на разумный взвешенный подход со стороны законных представителей Алисы Тепляковой в части реалистичности и адекватности их оценки готовности и желания Алисы получать профессию психолога в девятилетнем возрасте.Алиса Теплякова – девочка, которая в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Во время сессии возник конфликт – отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Тепляков напал на завкафедрой. На психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия – ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года.

https://ria.ru/20220110/mgu-1767235186.html

https://ria.ru/20211228/mgu-1765756450.html

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общество, мгу имени м. в. ломоносова, алиса теплякова