https://ria.ru/20220110/mgu-1767235186.html

В МГУ сообщили, что не могут связаться с Алисой Тепляковой и ее родителями

В МГУ сообщили, что не могут связаться с Алисой Тепляковой и ее родителями - РИА Новости, 10.01.2022

В МГУ сообщили, что не могут связаться с Алисой Тепляковой и ее родителями

Факультет психологии МГУ имени Ломоносова не может связаться с девятилетней студенткой Алисой Тепляковой и ее законными представителями с 24 декабря, сообщила... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T20:46

2022-01-10T20:46

2022-01-10T21:57

общество

мгу имени м. в. ломоносова

алиса теплякова

мария львова-белова

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МОСКВА, 10 января — РИА Новости. Факультет психологии МГУ имени Ломоносова не может связаться с девятилетней студенткой Алисой Тепляковой и ее законными представителями с 24 декабря, сообщила РИА Новости пресс-служба факультета."С 24 декабря 2021 года по настоящее время на сдаче зачетов и экзаменов. На данный момент факультетом психологии выясняются причины отсутствия Тепляковой Алисы Евгеньевны на экзаменах и зачетах. О дальнейших намерениях Алисы продолжать обучение на факультете психологии МГУ нам неизвестно", — сообщает пресс-служба.Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. На факультете психологии МГУ выражали готовность принять абитуриентку, если она справится с вступительными экзаменами. Однако поступить на бюджет ей не удалось. Как заявил отец девочки, они заключили договор на платное обучение.Во время сессии возник конфликт: отец студентки Евгений Тепляков заявил, что его ребенка специально завалили на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Тепляков напал на завкафедрой. На психфаке рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября не посетила ни одного очного занятия, ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении — пройти шестилетний курс за два года. Евгений Тепляков, отвечая на вопрос, какие действия родители планируют предпринять для решения ситуации с обучением Алисы, заявил РИА Новости, что они будут защищать права дочери "всеми законными способами".На ситуацию обратили внимание в Совете по правам человека и детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Она заявила, что органы опеки не видят угрозы жизни и здоровью Тепляковой, однако она планирует направить письмо в "адрес ответственных лиц" для правовой оценки сложившихся обстоятельств и возможных социально-психологических рисков для девочки.

https://ria.ru/20211226/obuchenie-1765549519.html

https://ria.ru/20211228/mgu-1765756450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, мгу имени м. в. ломоносова, алиса теплякова, мария львова-белова