https://ria.ru/20220110/menyu-1767177404.html

Губернатор Подмосковья поручил добавить пельмени в школьное меню

Губернатор Подмосковья поручил добавить пельмени в школьное меню - РИА Новости, 10.01.2022

Губернатор Подмосковья поручил добавить пельмени в школьное меню

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру образования региона Илье Бронштейну рассмотреть вопрос о добавлении пельменей в школьное меню. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T15:06

2022-01-10T15:06

2022-01-10T15:06

новости подмосковья

андрей воробьев

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КРАСНОГОРСК, 10 янв – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру образования региона Илье Бронштейну рассмотреть вопрос о добавлении пельменей в школьное меню.Вопрос возник на заседании правительства региона в понедельник. Бронштейн в ходе доклада о питании в школах отметил, что многие учащиеся просят добавить в школьное меню такой вид блюда, как пельмени."В чем проблема? Нормальное желание, мы все учились в школах, и все хотели пельменей", - сказал Воробьев.Бронштейн в свою очередь объяснил, что отсутствие пельменей продиктовано требованиями СанПина.Главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова обещала проработать возможность включения пельменей в школьное меню ближайшее время.

https://ria.ru/20211229/zabralova-1765796091.html

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андрей воробьев