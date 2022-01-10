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Губернатор Подмосковья поручил добавить пельмени в школьное меню
Губернатор Подмосковья поручил добавить пельмени в школьное меню - РИА Новости, 10.01.2022
Губернатор Подмосковья поручил добавить пельмени в школьное меню
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру образования региона Илье Бронштейну рассмотреть вопрос о добавлении пельменей в школьное меню. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T15:06
2022-01-10T15:06
новости подмосковья
андрей воробьев
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КРАСНОГОРСК, 10 янв – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру образования региона Илье Бронштейну рассмотреть вопрос о добавлении пельменей в школьное меню.Вопрос возник на заседании правительства региона в понедельник. Бронштейн в ходе доклада о питании в школах отметил, что многие учащиеся просят добавить в школьное меню такой вид блюда, как пельмени."В чем проблема? Нормальное желание, мы все учились в школах, и все хотели пельменей", - сказал Воробьев.Бронштейн в свою очередь объяснил, что отсутствие пельменей продиктовано требованиями СанПина.Главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова обещала проработать возможность включения пельменей в школьное меню ближайшее время.
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андрей воробьев
15:06 10.01.2022
 

Губернатор Подмосковья поручил добавить пельмени в школьное меню

© РИА Новости / Алексей МайшевГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОГОРСК, 10 янв – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру образования региона Илье Бронштейну рассмотреть вопрос о добавлении пельменей в школьное меню.
Вопрос возник на заседании правительства региона в понедельник. Бронштейн в ходе доклада о питании в школах отметил, что многие учащиеся просят добавить в школьное меню такой вид блюда, как пельмени.
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"В чем проблема? Нормальное желание, мы все учились в школах, и все хотели пельменей", - сказал Воробьев.
Бронштейн в свою очередь объяснил, что отсутствие пельменей продиктовано требованиями СанПина.
"Разбирайтесь с Роспотребнадзором. Во все времена, наши школьные и студенческие годы одним из любимых блюд были пельмени. Тогда еще не было бургеров и картошки фри. Если дети хотят пельмени – дайте им пельмени", - добавил Воробьев.
Главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова обещала проработать возможность включения пельменей в школьное меню ближайшее время.
 
Новости ПодмосковьяАндрей Воробьев
 
 
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