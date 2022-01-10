https://ria.ru/20220110/menyu-1767177404.html
Губернатор Подмосковья поручил добавить пельмени в школьное меню
Губернатор Подмосковья поручил добавить пельмени в школьное меню - РИА Новости, 10.01.2022
Губернатор Подмосковья поручил добавить пельмени в школьное меню
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру образования региона Илье Бронштейну рассмотреть вопрос о добавлении пельменей в школьное меню. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T15:06
2022-01-10T15:06
2022-01-10T15:06
новости подмосковья
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745066334_0:66:2000:1191_1920x0_80_0_0_f37b22868c62a93b029cc6326cf9cdb2.jpg
КРАСНОГОРСК, 10 янв – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру образования региона Илье Бронштейну рассмотреть вопрос о добавлении пельменей в школьное меню.Вопрос возник на заседании правительства региона в понедельник. Бронштейн в ходе доклада о питании в школах отметил, что многие учащиеся просят добавить в школьное меню такой вид блюда, как пельмени."В чем проблема? Нормальное желание, мы все учились в школах, и все хотели пельменей", - сказал Воробьев.Бронштейн в свою очередь объяснил, что отсутствие пельменей продиктовано требованиями СанПина.Главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова обещала проработать возможность включения пельменей в школьное меню ближайшее время.
https://ria.ru/20211229/zabralova-1765796091.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745066334_412:0:2000:1191_1920x0_80_0_0_20b12f911d78210e9c7e4aac74e8b747.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев
КРАСНОГОРСК, 10 янв – РИА Новости
. Губернатор Московской области Андрей Воробьев
поручил министру образования региона Илье Бронштейну рассмотреть вопрос о добавлении пельменей в школьное меню.
Вопрос возник на заседании правительства региона в понедельник. Бронштейн в ходе доклада о питании в школах отметил, что многие учащиеся просят добавить в школьное меню такой вид блюда, как пельмени.
"В чем проблема? Нормальное желание, мы все учились в школах, и все хотели пельменей", - сказал Воробьев.
Бронштейн в свою очередь объяснил, что отсутствие пельменей продиктовано требованиями СанПина.
"Разбирайтесь с Роспотребнадзором
. Во все времена, наши школьные и студенческие годы одним из любимых блюд были пельмени. Тогда еще не было бургеров и картошки фри. Если дети хотят пельмени – дайте им пельмени", - добавил Воробьев.
Главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова обещала проработать возможность включения пельменей в школьное меню ближайшее время.