13:17 10.01.2022 (обновлено: 13:29 10.01.2022)
Киевский суд продлил домашний арест Медведчуку
Киевский суд продлил домашний арест Медведчуку по делу о поставках донбасского угля
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева
КИЕВ, 10 янв - РИА Новости. Печерский районный суд Киева в понедельник продлил на два месяца домашний арест главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса, сообщил депутат от этой политсилы Ренат Кузьмин.
Печерский районный суд Киева ранее отправил политика под круглосуточный домашний арест.
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"Судья Печерского суда Киева (Олег) Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до десяти месяцев при том, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать шесть месяцев", - написал Кузьмин в своем Telegram-канале.
Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста, который истекает в январе.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Позднее Медведчуку по этому делу была избрана мера пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
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