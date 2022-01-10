https://ria.ru/20220110/medvedchuk-1767156683.html

Киевский суд продлил домашний арест Медведчуку

Киевский суд продлил домашний арест Медведчуку - РИА Новости, 10.01.2022

Киевский суд продлил домашний арест Медведчуку

Печерский районный суд Киева в понедельник продлил на два месяца домашний арест главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T13:17

2022-01-10T13:17

2022-01-10T13:29

в мире

киев

украина

донбасс

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 10 янв - РИА Новости. Печерский районный суд Киева в понедельник продлил на два месяца домашний арест главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса, сообщил депутат от этой политсилы Ренат Кузьмин.Печерский районный суд Киева ранее отправил политика под круглосуточный домашний арест."Судья Печерского суда Киева (Олег) Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до десяти месяцев при том, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать шесть месяцев", - написал Кузьмин в своем Telegram-канале.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста, который истекает в январе.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Позднее Медведчуку по этому делу была избрана мера пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20211222/ukraina-1764772697.html

https://ria.ru/20211008/ugol-1753733218.html

киев

украина

донбасс

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в мире, киев, украина, донбасс, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь