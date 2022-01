https://ria.ru/20220110/maslo-1767210437.html

Ученые назвали продукт, защищающий от многих болезней

Ученые назвали продукт, защищающий от многих болезней - РИА Новости, 10.01.2022

Ученые назвали продукт, защищающий от многих болезней

Ученые назвали продукт, защищающий от многих болезней

Согласно результатам исследования, проведенного американскими учеными, регулярное потребление оливкового масла связано с более низким риском смертности от рака

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Согласно результатам исследования, проведенного американскими учеными, регулярное потребление оливкового масла связано с более низким риском смертности от рака, сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и респираторных заболеваний. Статья опубликована в журнале Journal of the American College of Cardiology.Американские ученые во главе с доктором Мартой Гуаш-Ферре (Marta Guasch-Ferré) из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана проанализировали данные многолетних наблюдений за более чем 60 тысячами женщинам и почти 32 тысячами мужчин, у которых на момент начала исследования в 1990-м не было сердечно-сосудистых заболеваний или рака.Основой для анализа послужили результаты двух многофакторных перспективных исследований — Nurses’ Health Study и Health Professionals Follow-up Study — проводимых в США с середины 1970-х. Авторы взяли анкеты за последние 28 лет. В анкетах, которые заполняли каждые четыре года, участники указывали среднее количество потребляемых ими продуктов, в частности определенные виды жиров и масел, которые они использовали для приготовления пищи и добавляли в блюда.За 28 лет 36 856 участников умерли. Результаты анализа показали, что у тех, кто регулярно потреблял оливковое масло (более половины столовой ложки в день), риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний был на 19 процентов ниже по сравнению с теми, кто совсем не употреблял оливковое масло. Риск смертности от рака у них был ниже на 17, от нейродегенеративных заболеваний — на 29, а от респираторных — на 18 процентов.Потребление оливкового масла рассчитывали по сумме трех пунктов: оливковое масло, используемое для заправки салатов, добавляемое в пищу или хлеб и используемое для выпечки и жарки дома. Потребление других растительных масел рассчитывали на основе сообщаемых участниками марки масла и типа жиров, используемых для приготовления пищи. Интересно, что со временем потребление оливкового масла во всех группах увеличилось — в среднем с 1,6 грамма в день в 1990-м до примерно четырех граммов в день в 2010-м.Исследование показало, что замена десяти граммов в день других жиров, таких как маргарин, сливочное масло, майонез и молочный жир, оливковым маслом привело к снижению риска смертности от разных причин на 8-34 процента."Наши результаты подтверждают текущие диетические рекомендации по увеличению потребления оливкового масла и других ненасыщенных растительных масел, — приводятся в пресс-релизе Американского кардиологического колледжа слова Марты Гуаш-Ферре. — Наше исследование помогает сформулировать более конкретные рекомендации, которые пациентам будет легче понять и внедрить в свой рацион. Врачи должны советовать пациентам заменить определенные жиры, такие как маргарин и сливочное масло, оливковым маслом, чтобы улучшить свое здоровье".Авторы отмечают, что их выводы построены на результатах наблюдательных исследований и не подразумевают прямой причинно-следственной связи между потреблением оливкового масла и снижением смертности. Как правило, в группу любителей оливкового масла попадали те, кто больше следил за своим здоровьем, реже курил и ел больше фруктов и овощей."Возможно, более высокое потребление оливкового масла — это признак здорового питания и более высокого социально-экономического статуса. Однако даже после поправки на эти и другие социально-экономические факторы наши результаты остались прежними", — подчеркивает ученый.

