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На Ставрополье нашли пропавшего двенадцатилетнего мальчика
На Ставрополье нашли пропавшего двенадцатилетнего мальчика - РИА Новости, 10.01.2022
На Ставрополье нашли пропавшего двенадцатилетнего мальчика
В Ставропольском крае обнаружили 12-летнего мальчика, пропавшего накануне, сообщили в следственном управлении СК по региону. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T19:54
2022-01-10T19:54
2022-01-10T21:56
происшествия
ставропольский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЯТИГОРСК, 10 янв — РИА Новости. В Ставропольском крае обнаружили 12-летнего мальчика, пропавшего накануне, сообщили в следственном управлении СК по региону.Ранее в местном ГУ МВД рассказали, что ребенок 9 января ушел из дома и не вернулся."По предварительным данным, никаких преступлений в отношении него совершено не было. Сейчас следователь СКР опрашивает подростка и выясняет все обстоятельства исчезновения. По результатам проведения всех необходимых следственных действий будет принято процессуальное решение", — сказали в ведомстве. Кроме того, с ребенком проведут профилактическую беседу "о возможных негативных последствиях самовольного ухода из дома". Сейчас его доставили в отдел полиции, затем передадут законным представителям.
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происшествия, ставропольский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
19:54 10.01.2022 (обновлено: 21:56 10.01.2022)
На Ставрополье нашли пропавшего двенадцатилетнего мальчика
На Ставрополье нашли пропавшего двенадцатилетнего мальчика из станицы Георгиевской