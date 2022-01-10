https://ria.ru/20220110/malchik-1767227856.html

На Ставрополье нашли пропавшего двенадцатилетнего мальчика

На Ставрополье нашли пропавшего двенадцатилетнего мальчика - РИА Новости, 10.01.2022

На Ставрополье нашли пропавшего двенадцатилетнего мальчика

В Ставропольском крае обнаружили 12-летнего мальчика, пропавшего накануне, сообщили в следственном управлении СК по региону. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T19:54

2022-01-10T19:54

2022-01-10T21:56

происшествия

ставропольский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ПЯТИГОРСК, 10 янв — РИА Новости. В Ставропольском крае обнаружили 12-летнего мальчика, пропавшего накануне, сообщили в следственном управлении СК по региону.Ранее в местном ГУ МВД рассказали, что ребенок 9 января ушел из дома и не вернулся."По предварительным данным, никаких преступлений в отношении него совершено не было. Сейчас следователь СКР опрашивает подростка и выясняет все обстоятельства исчезновения. По результатам проведения всех необходимых следственных действий будет принято процессуальное решение", — сказали в ведомстве. Кроме того, с ребенком проведут профилактическую беседу "о возможных негативных последствиях самовольного ухода из дома". Сейчас его доставили в отдел полиции, затем передадут законным представителям.

https://ria.ru/20180525/1521282485.html

ставропольский край

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происшествия, ставропольский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия