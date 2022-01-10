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На Ставрополье нашли пропавшего двенадцатилетнего мальчика
На Ставрополье нашли пропавшего двенадцатилетнего мальчика - РИА Новости, 10.01.2022
На Ставрополье нашли пропавшего двенадцатилетнего мальчика
В Ставропольском крае обнаружили 12-летнего мальчика, пропавшего накануне, сообщили в следственном управлении СК по региону. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T19:54
2022-01-10T21:56
происшествия
ставропольский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЯТИГОРСК, 10 янв — РИА Новости. В Ставропольском крае обнаружили 12-летнего мальчика, пропавшего накануне, сообщили в следственном управлении СК по региону.Ранее в местном ГУ МВД рассказали, что ребенок 9 января ушел из дома и не вернулся."По предварительным данным, никаких преступлений в отношении него совершено не было. Сейчас следователь СКР опрашивает подростка и выясняет все обстоятельства исчезновения. По результатам проведения всех необходимых следственных действий будет принято процессуальное решение", — сказали в ведомстве. Кроме того, с ребенком проведут профилактическую беседу "о возможных негативных последствиях самовольного ухода из дома". Сейчас его доставили в отдел полиции, затем передадут законным представителям.
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происшествия, ставропольский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
19:54 10.01.2022 (обновлено: 21:56 10.01.2022)
 
На Ставрополье нашли пропавшего двенадцатилетнего мальчика

На Ставрополье нашли пропавшего двенадцатилетнего мальчика из станицы Георгиевской

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции
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ПЯТИГОРСК, 10 янв — РИА Новости. В Ставропольском крае обнаружили 12-летнего мальчика, пропавшего накануне, сообщили в следственном управлении СК по региону.
Ранее в местном ГУ МВД рассказали, что ребенок 9 января ушел из дома и не вернулся.
"По предварительным данным, никаких преступлений в отношении него совершено не было. Сейчас следователь СКР опрашивает подростка и выясняет все обстоятельства исчезновения. По результатам проведения всех необходимых следственных действий будет принято процессуальное решение", — сказали в ведомстве.
Кроме того, с ребенком проведут профилактическую беседу "о возможных негативных последствиях самовольного ухода из дома". Сейчас его доставили в отдел полиции, затем передадут законным представителям.
Поисковая группа во время розыска пропавшего ребенка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.05.2018
25 мая 2018, 08:00
"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети
 
ПроисшествияСтавропольский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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