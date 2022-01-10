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В Литве раскрыли план военной поддержки Украины
В Литве раскрыли план военной поддержки Украины - РИА Новости, 10.01.2022
В Литве раскрыли план военной поддержки Украины
План военной поддержки Украины одобрили в Литве, передает Sputnik Литва со ссылкой на советника президента Дарюса Кулешюса. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T18:21
2022-01-10T18:21
в мире
украина
литва
арвидас анушаускас
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ВИЛЬНЮС, 10 янв - РИА Новости. План военной поддержки Украины одобрили в Литве, передает Sputnik Литва со ссылкой на советника президента Дарюса Кулешюса."Госсовет по обороне (ГСО) Литвы одобрил план поддержки Украины, заявил советник президента Дарюс Кулешюс", - пишет Sputnik.Как отмечает агентство, министр национальной обороны Арвидас Анушаускас сказал, что этот план включает различные меры."Мы намерены поддержать Украину реальными практическими мерами, в том числе увеличить количество инструкторов для нашей боевой учебной миссии и оказать некоторую материальную помощь. Что материальная поддержка бывает и летальной, и нелетальной, и гуманитарной, например продолжение лечения и реабилитации украинских военнослужащих в Литве", – заявил министр.Анушаускас добавил, что в ближайшее время Литва планирует передать Украине средства для тепловизионного наблюдения.По данным Sputnik Литва, также было одобрено решение ускорить совместно с другими балтийскими странами приобретение оборонных систем залпового огня. Системы NASAMS планируется приобрести до 2026 года. Кроме того, республика планирует увеличить количество призывников примерно на 600 человек – до 4,4 тысячи.
https://ria.ru/20220110/ukraina-1767090899.html
https://ria.ru/20220110/berbok-1767186416.html
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в мире, украина, литва, арвидас анушаускас
18:21 10.01.2022
 
В Литве раскрыли план военной поддержки Украины

Глава Минобороны Литвы Анушаускас: планируем передать Украине летальное оружие

© AP Photo / Mindaugas KulbisВоенные учения НАТО в Литве
Военные учения НАТО в Литве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военные учения НАТО в Литве
Читать ria.ru в
ВИЛЬНЮС, 10 янв - РИА Новости. План военной поддержки Украины одобрили в Литве, передает Sputnik Литва со ссылкой на советника президента Дарюса Кулешюса.
"Госсовет по обороне (ГСО) Литвы одобрил план поддержки Украины, заявил советник президента Дарюс Кулешюс", - пишет Sputnik.
Военнослужащий на учениях с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
03:09
Экс-аналитик ЦРУ назвал причину кризисной ситуации вокруг Украины
Как отмечает агентство, министр национальной обороны Арвидас Анушаускас сказал, что этот план включает различные меры.
"Мы намерены поддержать Украину реальными практическими мерами, в том числе увеличить количество инструкторов для нашей боевой учебной миссии и оказать некоторую материальную помощь. Что материальная поддержка бывает и летальной, и нелетальной, и гуманитарной, например продолжение лечения и реабилитации украинских военнослужащих в Литве", – заявил министр.
Анушаускас добавил, что в ближайшее время Литва планирует передать Украине средства для тепловизионного наблюдения.
По данным Sputnik Литва, также было одобрено решение ускорить совместно с другими балтийскими странами приобретение оборонных систем залпового огня. Системы NASAMS планируется приобрести до 2026 года. Кроме того, республика планирует увеличить количество призывников примерно на 600 человек – до 4,4 тысячи.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
15:57
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В миреУкраинаЛитваАрвидас Анушаускас
 
 
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