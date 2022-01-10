https://ria.ru/20220110/litva-1767211949.html

В Литве раскрыли план военной поддержки Украины

В Литве раскрыли план военной поддержки Украины - РИА Новости, 10.01.2022

В Литве раскрыли план военной поддержки Украины

План военной поддержки Украины одобрили в Литве, передает Sputnik Литва со ссылкой на советника президента Дарюса Кулешюса. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T18:21

2022-01-10T18:21

2022-01-10T18:21

в мире

украина

литва

арвидас анушаускас

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ВИЛЬНЮС, 10 янв - РИА Новости. План военной поддержки Украины одобрили в Литве, передает Sputnik Литва со ссылкой на советника президента Дарюса Кулешюса."Госсовет по обороне (ГСО) Литвы одобрил план поддержки Украины, заявил советник президента Дарюс Кулешюс", - пишет Sputnik.Как отмечает агентство, министр национальной обороны Арвидас Анушаускас сказал, что этот план включает различные меры."Мы намерены поддержать Украину реальными практическими мерами, в том числе увеличить количество инструкторов для нашей боевой учебной миссии и оказать некоторую материальную помощь. Что материальная поддержка бывает и летальной, и нелетальной, и гуманитарной, например продолжение лечения и реабилитации украинских военнослужащих в Литве", – заявил министр.Анушаускас добавил, что в ближайшее время Литва планирует передать Украине средства для тепловизионного наблюдения.По данным Sputnik Литва, также было одобрено решение ускорить совместно с другими балтийскими странами приобретение оборонных систем залпового огня. Системы NASAMS планируется приобрести до 2026 года. Кроме того, республика планирует увеличить количество призывников примерно на 600 человек – до 4,4 тысячи.

https://ria.ru/20220110/ukraina-1767090899.html

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в мире, украина, литва, арвидас анушаускас