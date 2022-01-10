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США готовы установить взаимные лимиты по военным учениям, сообщила Шерман
США готовы установить взаимные лимиты по военным учениям, сообщила Шерман - РИА Новости, 10.01.2022
США готовы установить взаимные лимиты по военным учениям, сообщила Шерман
США на переговорах в Женеве заявили, что открыты к взаимным лимитам по военным учениям и мерам транспарентности с РФ, сообщила журналистам на брифинге по итогам РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T19:41
2022-01-10T19:41
2022-01-10T20:02
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США на переговорах в Женеве заявили, что открыты к взаимным лимитам по военным учениям и мерам транспарентности с РФ, сообщила журналистам на брифинге по итогам переговоров России и США по гарантиям безопасности первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман."Мы также открыты улучшению открытости и взаимности в отношении военных учений, что также станет темой переговоров между НАТО и Россией", - сказала Шерман.Переговоры между США и Россией прошли в понедельник за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.
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19:41 10.01.2022 (обновлено: 20:02 10.01.2022)
США готовы установить взаимные лимиты по военным учениям, сообщила Шерман
Первый замгоссекретаря Шерман: США готовы установить взаимные лимиты по военным учениям