https://ria.ru/20220110/limity-1767225323.html

США готовы установить взаимные лимиты по военным учениям, сообщила Шерман

США готовы установить взаимные лимиты по военным учениям, сообщила Шерман - РИА Новости, 10.01.2022

США готовы установить взаимные лимиты по военным учениям, сообщила Шерман

США на переговорах в Женеве заявили, что открыты к взаимным лимитам по военным учениям и мерам транспарентности с РФ, сообщила журналистам на брифинге по итогам РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T19:41

2022-01-10T19:41

2022-01-10T20:02

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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США на переговорах в Женеве заявили, что открыты к взаимным лимитам по военным учениям и мерам транспарентности с РФ, сообщила журналистам на брифинге по итогам переговоров России и США по гарантиям безопасности первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман."Мы также открыты улучшению открытости и взаимности в отношении военных учений, что также станет темой переговоров между НАТО и Россией", - сказала Шерман.Переговоры между США и Россией прошли в понедельник за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.

https://ria.ru/20220110/nato-1767225689.html

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сша, женева (город), россия, в мире, оон, нато