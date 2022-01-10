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США готовы установить взаимные лимиты по военным учениям, сообщила Шерман
США готовы установить взаимные лимиты по военным учениям, сообщила Шерман - РИА Новости, 10.01.2022
США готовы установить взаимные лимиты по военным учениям, сообщила Шерман
США на переговорах в Женеве заявили, что открыты к взаимным лимитам по военным учениям и мерам транспарентности с РФ, сообщила журналистам на брифинге по итогам РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T19:41
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сша
женева (город)
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нато
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США на переговорах в Женеве заявили, что открыты к взаимным лимитам по военным учениям и мерам транспарентности с РФ, сообщила журналистам на брифинге по итогам переговоров России и США по гарантиям безопасности первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман."Мы также открыты улучшению открытости и взаимности в отношении военных учений, что также станет темой переговоров между НАТО и Россией", - сказала Шерман.Переговоры между США и Россией прошли в понедельник за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.
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сша, женева (город), россия, в мире, оон, нато
19:41 10.01.2022 (обновлено: 20:02 10.01.2022)
 
США готовы установить взаимные лимиты по военным учениям, сообщила Шерман

Первый замгоссекретаря Шерман: США готовы установить взаимные лимиты по военным учениям

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание миссии США при международных организациях в Женеве, где проходят двусторонние переговоры по безопасности между США и Россией
Здание миссии США при международных организациях в Женеве, где проходят двусторонние переговоры по безопасности между США и Россией - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание миссии США при международных организациях в Женеве, где проходят двусторонние переговоры по безопасности между США и Россией
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США на переговорах в Женеве заявили, что открыты к взаимным лимитам по военным учениям и мерам транспарентности с РФ, сообщила журналистам на брифинге по итогам переговоров России и США по гарантиям безопасности первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
"Мы также открыты улучшению открытости и взаимности в отношении военных учений, что также станет темой переговоров между НАТО и Россией", - сказала Шерман.
Переговоры между США и Россией прошли в понедельник за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
19:42
США не будут обсуждать другие страны без их участия, заявила Шерман
 
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