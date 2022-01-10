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Звезда фильма "Иван Васильевич меняет профессию" попал в реанимацию
СМИ сообщили о госпитализации Леонида Куравлева - РИА Новости, 10.01.2022
Звезда фильма "Иван Васильевич меняет профессию" попал в реанимацию
Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева госпитализировали в Москве, сообщил Пятый канал со ссылкой на источники. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T20:10
2022-01-10T20:10
2022-01-10T21:41
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева госпитализировали в Москве, сообщил Пятый канал со ссылкой на источники.По данным телеканала, тестирование на коронавирус дало отрицательный результат, но актер, как пишут СМИ, находится в больнице в Коммунарке. Леониду Куравлеву — 85 лет. Он получил известность, сыграв в культовых советских фильмах, среди которых "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная". Помимо этого, артист исполнил роли в сериалах, в частности, "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны", "Маленькие трагедии", "ТАСС уполномочен заявить", "Улицы разбитых фонарей" и других.Всего актер сыграл в 211 картинах.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, рсфср, звезды, леонид куравлев, знаменитости, кино и сериалы, россия
20:10 10.01.2022 (обновлено: 21:41 10.01.2022)
СМИ сообщили о госпитализации Леонида Куравлева
Актера Леонида Куравлева госпитализировали в больницу в Коммунарке