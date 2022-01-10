https://ria.ru/20220110/krym-1767165328.html
В Крыму из-за тумана задерживаются авиарейсы
В Крыму из-за тумана задерживаются авиарейсы - РИА Новости, 10.01.2022
В Крыму из-за тумана задерживаются авиарейсы
Сильный туман нарушил штатную работу международного аэропорта "Симферополь", задерживается 12 рейсов, семь самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщает... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T14:12
2022-01-10T14:12
2022-01-10T14:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Сильный туман нарушил штатную работу международного аэропорта "Симферополь", задерживается 12 рейсов, семь самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба крымской авиагавани."Из-за сильного тумана в районе аэропорта "Симферополь" задерживается прибытие 12 воздушных судов. Командиры семи самолетов приняли решение уйти на запасные аэродромы в Анапу, Сочи и Краснодар", – говорится в сообщении.В пресс-службе подчеркнули, что актуальная информация о времени прибытия или отправления рейсов размещена на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта.
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В Крыму из-за тумана задерживаются авиарейсы
Сильный туман нарушил штатную работу аэропорта Крыма